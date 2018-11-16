Куряне почтили память погибшего от рук убийцы Дани Бирюкова [фото, видео]

Вечером 16 ноября в центре Курска, на Театральной площади, в воздух взмыли десятки белых и голубых воздушных шаров. Так куряне решили почтить память погибшего от рук убийцы 7-летнего мальчика из Железногорска Курской области. Впрочем, в этот день Дане должно было исполнилиться 8 лет. До своего Дня рожденья он не дожил меньше месяца.

На площадь пришли даже маленькие детиФото: Светлана ВОЛКОВА

На акцию, несмотря на морозную погоду, пришли куряне целыми семьями. Много было маленьких детей. На время проведения ее остановился даже праздничный детский паравозик, который обычно возит по Театральной площади ребят.

О погибшем мальчике скорбят все жители регионаФото: Светлана ВОЛКОВА

Активисты в память о мальчике принесли на площадь большую плюшевую игрушку, букет желтых цветов и свечи.

Куряне принесли цветы и свечи в память о мальчикеФото: Светлана ВОЛКОВА

Когда люди отпустили наконец шары в воздух, они взмыли тут же и за какие-то секунды были уже недосягаемы. На небе...