Акция КП: "Хочу домой!"

"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Красавец-мальчишечка, стопроцентный метис стаффтерьера по кличке Тайсон попал в лапы службы отлова. Возраст около года. Тайсик более чем адекватный пес с замечательным характером. Разумный, смелый, благородный, общительный. Умничка во всех отношениях.Бедняжке срочно нужен дом и заботливый хозяин, для которого он станет самым верным другом и супер-защитником. Посмотрите в эти глазки и смешные морщинки на мордочке. Ну разве он не милашка?

Впереди Новый год. Бедняги, которых не заберут до конца декабря могут его уже не встретить...

Помогите Тайсику спастись.

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