2018-11-16T12:11:55+03:00
Общество

Акция КП: "Хочу домой!"

Тайсон ждет верного друга
Светлана ВОЛКОВА
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Доживет ли Тайсон до Нового года?Доживет ли Тайсон до Нового года?
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"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Красавец-мальчишечка, стопроцентный метис стаффтерьера по кличке Тайсон попал в лапы службы отлова. Возраст около года. Тайсик более чем адекватный пес с замечательным характером. Разумный, смелый, благородный, общительный. Умничка во всех отношениях.Бедняжке срочно нужен дом и заботливый хозяин, для которого он станет самым верным другом и супер-защитником. Посмотрите в эти глазки и смешные морщинки на мордочке. Ну разве он не милашка?

Впереди Новый год. Бедняги, которых не заберут до конца декабря могут его уже не встретить...

Помогите Тайсику спастись.

Возможна доставка по городу и области.

89045255386 Инна

89207031980 Лена

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