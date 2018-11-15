«Счастливый взгляд» приглашает курян в Лапландию

Сеть оптик «Счастливый взгляд» дарит курянам уникальную возможность отправиться с семьей в Лапландию в гости к Санта-Клаусу. Для этого нужно всего лишь принять участие в акции, организованной сетью оптик «Счастливый взгляд» совместно с голливудской киностудией.

Российская оптическая компания стала официальным партнером Universal Pictures в преддверии выхода в России полнометражного мультфильма «Гринч». Сеть «Счастливый взгляд»,которая всегда приветствует новаторские идеи, с интересом и воодушевлением взялась провести совместную акцию. В ее рамках был организован конкурс. Его условия чрезвычайно просты.

• В период с 6 ноября 2018 года по 9 января 2019 года нужно совершить любую покупку в сети оптик «Счастливый взгляд» со скидкой 20%.

• Разместить фотографию в новогоднем стиле на сайте конкурса grinch.happylook.ru. Использовать на фото ваши покупки из оптики «Счастливый взгляд» (по желанию).

• Пригласить друзей голосовать за ваш снимок и собрать максимальное количество голосов.

• Выиграть один из 300 фирменных призов с символикой мультфильма «Гринч» или главный приз – поездку всей семьей к Санта-Клаусу в Лапландию.

— Мы надеемся, что эта акция не только поможет курянам купить очки по уникально выгодной цене, но создаст заряд бодрого настроения на ближайшие новогодние и рождественские праздники, - говорит Сергей Козлов, региональный представитель сети оптик «Счастливый взгляд».

«Гринч» - культовая рождественская сказка выйдет на российские экраны 22 декабря. В город, что так похож на мечту, приходит Новый год, и все рады ему. Но злюка по имени Гринч никогда не любил этот праздник и решил украсть его. Как поехать с семьей к Санта-Клаусу и назло Гринчу встретить Новый год? Принимай участие в конкурсе, он уже начался!

Справка:

Сеть «Счастливый взгляд» является одним из бесспорных лидеров рынка оптики в России. Первый салон оптики «Счастливый взгляд» открылся в Санкт-Петербурге в 2003 году. Сегодня по всей стране работают 180 салонов, девять из них - в Курске.

Адреса салонов в Курске:

ул. Студенческая, д. 1, ТРЦ «Европа»

ул. Ленина 27

ул. Карла Маркса, 10, ТРК «Европа»

Дружбы пр., д. 9-а, ТРК Европа

ул. Ленина, д. 30, ТРЦ «Пушкинский»

пр. Хрущева, 5-А, ТРК «Европа»

Карла Маркса ул., д. 68, ТРЦ «МегаГРИНН»

Карла Маркса ул., д. 6, ТРЦ «Европа»

ул. Щепкина, д. 4Б, ТЦ «Манеж»

Подробную информацию об организаторе акции, о правилах его проведения, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения вы можете узнать на сайтеgrinch.happylook.ru

Имеются противопоказания, проконсультируйте со специалистом

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