В курском цирке продолжается программа "Братство Льва"

На манеже курского цирка - грандиозное цирковое представление «Братство льва». Программа будет представлена вплоть до 2 декабря. Так что спешите увидеть невероятные по красоте и сложности цирковые номера.

Представления проходят при аншлагеФото: Светлана ВОЛКОВА

В программе:

- потомственная дрессировщица Ольга Борисова со своими питомцами–львами в номере «В садах Ривенделла», не имеющего аналогов в мировом цирковом искусстве, продемонстрирует чудеса дрессуры, основанные на любви, доверии и взаимопонимании.

- чудеса ловкости и пластики покажут воздушные гимнасты на ремнях

Зрителям представят уникальные номераФото: Светлана ВОЛКОВА

- впервые на манеже Курского цирка всемирно известный шимпанзе Мик и обаятельный гиббон Боня

- великолепный номер с участием грациозных лошадей

- сложные акробатические трюки под куполом цирка воздушного полета «Миллениум» под руководством Народного артиста России Владимира Довейко и многое другое.

Программа никого не оставит равнодушным, артисты подарят праздник, хорошее настроение и удивят зрителя своим мастерством.