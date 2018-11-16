В курском цирке продолжается программа "Братство Льва"
Программа "Братство льва" в курском цирке.
На манеже курского цирка - грандиозное цирковое представление «Братство льва». Программа будет представлена вплоть до 2 декабря. Так что спешите увидеть невероятные по красоте и сложности цирковые номера.
Представления проходят при аншлагеФото: Светлана ВОЛКОВА
В программе:
- потомственная дрессировщица Ольга Борисова со своими питомцами–львами в номере «В садах Ривенделла», не имеющего аналогов в мировом цирковом искусстве, продемонстрирует чудеса дрессуры, основанные на любви, доверии и взаимопонимании.
- чудеса ловкости и пластики покажут воздушные гимнасты на ремнях
Зрителям представят уникальные номераФото: Светлана ВОЛКОВА
- впервые на манеже Курского цирка всемирно известный шимпанзе Мик и обаятельный гиббон Боня
- великолепный номер с участием грациозных лошадей
- сложные акробатические трюки под куполом цирка воздушного полета «Миллениум» под руководством Народного артиста России Владимира Довейко и многое другое.
Программа никого не оставит равнодушным, артисты подарят праздник, хорошее настроение и удивят зрителя своим мастерством.