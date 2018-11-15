«Курскпромбанк»: вместе строим будущее

На именины принято делать подарки. 12 ноября в Железногорске состоялось торжественное открытие дополнительного офиса в собственном, недавно отремонтированном здании. Это не роскошь, а инвестиции в будущее. Всё для удобства клиентов и коллектива.

Железногорское отделение много лет находилось на ул. Рокоссовского. Однако недавно удалось приобрести офис в центре города, по ул. Ленина, 63, и привести его в порядок. Причем, привести капитально, основательно. О прошлом здании напоминают только сохраненные размеры и формы. В праздничный день офис оформили гирляндами сине-белых шаров, перед входом – символическая красная ленточка... Торжественный момент – и гости, надежные партнеры, первыми видят произошедшие вокруг перемены.

- У нас появился новый дом! – констатировала управляющая дополнительным офисом «Железногорское отделение» Вера Гамолина – На первом этаже – зоны обслуживания частых клиентов, бизнеса, на втором – операционный отдел, отдел кредитования, приемная, служебные помещения. Наше отделение выступает экспериментальной площадкой: уходим от обслуживания через барьер. Идем к тому, что на первой линии находится универсальный сотрудник, который может проконсультировать по любому вопросу.

Поздравить с новосельем пришли давние партнеры и друзья банка.

- Больше десяти лет сотрудничаем с «Курскпромбанком», - отмечает генеральный директор ООО «Строймастерлюкс» Александр Гарбузов. – Банк очень здорово помог, поддержал, когда только начинали работать: нам выдали кредиты под льготные, щадящие проценты, которые можно было выплачивать и развивать компанию. Благодаря инвестициям от «Курскпромбанка», мы построили один из лучших железногорских садиков «Капитошка». Программу по дорожному строительству прорабатывали также с банком. По сей день продолжаем сотрудничество: строим школу на тысячу мест с бассейном. «Курскпромбанк», в отличие от многих других банков, работает не только на свою прибыль, но и для людей, предприятий. Получается, для всего нашего государства.

Торжественное открытие дополнительного офиса

С годами уровень доверия к курскому банку только растет. Граждане и компании знают, что их не подведут. Отсюда и результаты. В 2018-м капитал банка впервые превысил 4 млрд рублей. По этому показателю ПАО «Курскпромбанк» с начала года поднялся в рейтинге банков Российской Федерации на девять позиций. По многим важнейшим показателям он входит в первую сотню банков России. Например, по величине кредитного портфеля предприятиям и организациям, по величине вкладов физических лиц. За 11 месяцев этого года чистая прибыль составила почти 400 млн рублей. В непростых экономических условиях банку удается держать марку: не только стабильно работать, но и развиваться.

- По сравнению с ведущими российскими банками мы занимаем первые места в рейтингах по эффективности работы, - рассказывает председатель Правления ПАО «Курскпромбанк» Федор Хандурин. – За 28 лет мы не закрыли ни одного отделения. Только прирастаем. Нацелены на то, чтобы созидать, творить. Работа нашего банка, да и банков вообще, нацелена на будущее. Клиенты рассказывают о своих планах, о том, как претворят в жизнь, а мы вкладываем в это будущее. Многого добились и в части организации нового бизнеса, поддержки, финансирования абсолютно новых проектов.

Во многом именно благодаря «Курскпромбанку» в Курской области появился такой крупный медицинский центр как «Медассист» и теперь сюда едут люди даже из соседних областей.

За историю существования банка 2017-й был признан лучшим. В этом году удается работать с опережением прошлых показателей.

При этом в банке сочетают современное управление банковскими процессами, удобные для населения мобильные приложения и сохраняют живое общение с клиентами. Это ценится.

- Когда все уходят в сеть, исчезает общение, некому задать вопрос, и происходит непонимание, - размышляет генеральный директор АО «Управляющая компания группы предприятий «ГОТЭК» Константин Куров. – Желаю «Курскпромбанку» много-много лет сохранять человеческое лицо и человеческое общение. 28 лет – это возраст зрелости!

В «Курскпромбанке» обслуживается свыше 10 тысяч юридических лиц, 120 тысяч физических лиц.

- У нас собственная программа развития пластика, развитая банкоматная сеть и сеть наших терминалов. Но самое большое наше достояние – это, конечно, коллектив, - подытоживает Федор Григорьевич. – Сегодня мало кто из российских банков строит собственные офисы, в основном стараются работать на арендованных площадях. Я не думаю, что мы ошибаемся. Мы вкладываем деньги, чтобы зарабатывать их с нашими клиентами совместно!

Да и уютное, красивое здание прекрасно вписывается в архитектурный облик Железногорска. Глава района Александр Фролков отметил, что это современный банк, в котором умеют создавать выгодные условия для кредитования предприятий.

- «Курскпромбанк» работает ради клиентов и уважает своих сотрудников, - признал генеральный директор АО «Проект «Свежий хлеб» Максим Мамзурин. - Хорошо, что в Курской области есть такой легендарный промышленный банк!

Железногорцы также с радостью восприняли открытие нового офиса на ул. Ленина.

- Я только за! – улыбается пожилая Анастасия Михайловна, которую мы встретили около офиса. – И место хорошее выбрано. Денежки, какие есть, положим здесь под проценты. Я рядом живу, мне удобно. Да и здание красивое.

Словом, в добрый путь!

Ольга Трушкина