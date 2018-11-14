«Мираторг» и администрация области создадут Проектную группу для реализации инвестпроектов

«Мираторг» строит в регионе крупнейшую в Европе роботизированную мясохладобойню мощностью переработки 4,5 миллиона голов свиней в год. Проект стоимостью свыше 70 миллиардов рублей открывает возможности для создания дополнительных мощностей по выпуску продукции: глубокая переработка жира, завод по производству упаковки, а также ряд других потенциальных проектов, ориентированных на экспорт.

В ходе рабочего совещания, которое состоялось на площадке строящейся мясохладобойни в п. Черницыно, агрохолдинг и администрация области договорились о начале работы Проектной группы - она будет курировать реализацию всего проекта по созданию в регионе вертикально-интегрированного производства свинины: зерновых компаний, комбикормовых заводов, животноводческих площадок, а также мясохладобойни, которая поставит первую продукцию на рынок уже в 2020 году. Благодаря реализации проекта в регионе будет создано более 6,6 тысячи новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней после выхода проекта на полную мощность ежегодно составят порядка 4 миллиардов.

- Все ресурсы компании, лучшая экспертиза - здесь на проекте в Курской области. Общая стоимость проекта превышает 140 миллиардов рублей и нам критически важно, чтобы у холдинга была возможность строить мощности и развиваться, не тратя время впустую, - подчеркнул президент АПХ «Мираторг». – Мы, безусловно, выполним все обязательства, которые как инвесторы взяли на себя, и готовы рассматривать новые проекты в Курской области: прежде всего, по глубокой переработке и выпуску экспортоориентированной продукции.