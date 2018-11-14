Суджанский район: с акцентом на спорт и культуру

На минувшей неделе в Суджанском районе Курской области произошло знаковое событие - здесь в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком врио губернатора Курской области Роман Старовойт вместе с юными спортсменами заложили первый камень с капсулой, в которой содержится обращение к потомкам. Новый ФОК возводится в районе в рамках масштабной программы по сооружению спортивных объектов в Курской области, которая реализуется в регионе начиная с 2008 года.

Знаковое событие

За это время в Курской области построено и введено в эксплуатацию 114 многофункциональных спортивных площадок. При этом без внимания не остался ни один из 28 муниципальных районов. Сейчас регион по количеству возведенных спортплощадок входит в число лидеров в стране. В настоящее время на различных этапах реализации находятся проекты по строительству шести физкультурно-оздоровительных комплексов в разных районах области. Не стал исключением передовой по многим параметрам и Суджанский район Курской области.

Знаковое событие состоялось в селе Заолешенка Суджанского района. Физкультурно-оздоровительный комплекс, основной частью которого станет по проекту современная ледовая арена, должен распахнуть двери для жителей района уже в 2020 году. В комплексе помимо ледовой арены для занятий хоккеем и фигурным катанием будут также зал для аэробики и атлетической гимнастики, тренажерный зал для детей и взрослых.

События этого с нетерпением ждали жители не только Суджанского района, но и окрестных сел и деревень. Многие из них, несмотря на прохладную погоду, 9 ноября пришли на церемонию торжественной закладки первого камня, которая состоялась на строительной площадке. Место строительства спорткомплекса было освящено святой водой.

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«Сегодня в Курской области спортивный праздник»

Участие в торжественном мероприятии приняли врио губернатора Курской области Роман Старовойт, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, глава Суджанского района Николай Ильин, депутат Государственной Думы РФ Виктор Карамышев, председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов и жители района, начиная от самых маленьких спортсменов, которые пришли с родителями на стройплощадку уже в спортивной форме и с клюшками.

- Сегодня в Курской области действительно спортивный праздник. Мы закладываем капсулу и начинаем строительство большого физкультурно-спортивного комплекса. Я вижу, здесь уже в форме готовые спортсмены. Уверен, что на базе ФОКа будут воспитывать не только спортсменов высокого уровня, но и развивать массовый спорт. А это залог здорового общества и здоровой нации, - отметил врио губернатора региона Роман Старовойт. - Всех поздравляю с праздником, желаю, чтобы строители с должным качеством и в установленные сроки возвели безопасный объект и мы быстрее ввели его в эксплуатацию.

После официальной части Роман Старовойт вместе с юными спортсменами заложил камень с капсулой в основание будущего спортивного комплекса.

Нужно отметить, что это уже второй по счету спорткомплекс, который будет возведен в Суджанском районе Курской области.

- Первый ФОК в Судже функционирует уже много лет и пользуется большой популярностью как среди самих суджан, так и среди жителей соседних районов, которые приезжают сюда заниматься спортом. Залы предельно загружены. Плюс к тому на базе действующего спорткомплекса проходят районные и межрегиональные соревнования - по футболу, теннису и другим видам спорта, - рассказывает глава Суджанского района Курской области Николай Ильин. - Когда появилась возможность возвести второй ФОК на территории района, долго решали, какой именно спорткомплекс построить. В итоге решили, что району не хватает теплого катка. До этого мы ежегодно, когда позволяла погода, заливали открытые катки. Все ботинки с коньками и клюшки были скуплены. Даже в таких холодных условиях наши люди стремятся к спорту. А что говорить, если в районе появится современный спортивный спорткомплекс с ледовой ареной!

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ФОК будет построен с учетом всех современных требований

Интерес к занятиям спортом у суджан высок, это подтверждают слова главы района Николая Ильина. В действующий ФОК стремятся попасть не только юные спортсмены, но и люди преклонного возраста. Пенсионеры, например, с азартом и интересом играют в волейбол.

- Спорткомплекс району нужен, ведь сейчас многие ездят в село Ракитное Белгородской области - и взрослые, и дети - занимаются там. С учетом того, что строительство было начато в сентябре 2018 года, надеемся, что к началу 2020-го ФОК с ледовой ареной будет возведен. Помимо основного источника финансирования по программе предусмотрено и софинансирование со стороны местного бюджета - на строительство коммуникаций. Уже есть курский подрядчик, - рассказывает глава района.

В Суджанском районе отношение к досугу и спорту особое, ведь здесь живет немало молодых семей. Так, по программе социального развития села район построил две очень хорошие, дорогие спортплощадки. Также есть здесь и открытые «газпромовские» площадки.

- Я уверен, что после возведения нового ФОКа к нам в район будут ездить заниматься спортом и из Больше-Солдатского, и из Коренево, и из Рыльска, и из Льгова, и из Белой, - с гордостью говорит Николай Иванович. - У нас появится полноценная ледовая арена, где можно будет провести любой хоккейный матч, а также заниматься фигурным катанием и другими зимними видами спорта. Будут там и комнаты для пауэрлифтинга и дзюдо, тогда разгрузится старый спорткомплекс, который сейчас с трудом принимает всех желающих заниматься спортом, ведь там проводятся районные, межобластные соревнования. Проблема теперь - набрать профессиональных тренеров для спортивных секций.

Разумеется, новый ФОК будет построен с учетом всех современных требований и оснащен современными душевыми, санузлами, раздевалками. Плюс автономные котельная, водозабор и просторная стоянка перед зданием.

- Примерно в полукилометре от площадки строительства находится детсад, куда ходит автобус. Продлим маршрут и приурочим расписание к графику занятий, чтобы людям было удобно добраться до ледовой арены, - с удовольствием делится планами глава Суджанского района Николай Ильин. - Сделаем там парк хороший, разворотную площадку.

Что и говорить, сегодня Суджанскому району есть чем похвастаться не только в экономическом плане, здесь внимательно следят и за социальной составляющей развития. Ведь все это тесно взаимосвязано: если есть в районе комфортные условия для жизни, зачем уезжать из родных мест? На сегодняшний день уровень газификации района почти стопроцентный, нет очередей в детсадах, возводятся спортивные и культурные объекты. Так, вскоре в райцентре распахнет свои двери модернизированный кинотеатр. На средства федерального фонда закуплена современная киноаппаратура, а за счет местного бюджета в здании поменяли проводку, установили новые кресла, сделали ремонт.

- Развитие Суджанского района идет целенаправленно и поступательно по всем направлениям. И возведение

ФОКа - еще одно доказательство тому, что жизнь в районе кипит, - уверен глава района Николай Ильин.

Автор Светлана ВОЛКОВА.

Фото автора.