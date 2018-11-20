2018-11-20T17:25:48+03:00
Экономика

Металлоинвест получил высшие награды международного конкурса MarCom Awards

Годовой отчет компании «Металлоинвест» за 2017 год стал обладателем сразу нескольких наград международного конкурса MarCom Awards
Ольга ДАНИЛОВА
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Металлоинвест неоднократно становился обладателем наград конкурса MarCom AwardsМеталлоинвест неоднократно становился обладателем наград конкурса MarCom AwardsФото: предоставлено пресс-службой
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Компания получила платиновую статуэтку в номинации «Лучший интерактивный годовой отчет», золотую награду в номинации «Лучшая печатная версия годового отчета», а также золото за лучшую видео-версию годового отчета. Высших наград были удостоены и другие цифровые проекты Металлоинвеста – платину получили видео производства горячебрикетированного железа (ГБЖ) и виртуальный тур по предприятиям Компании, золото присуждено за социальное видео грантового конкурса «Сделаем вместе!». Интернет-каталог продукции получил сразу два золота в номинации «Бизнес для клиентов» и «Электронные коммуникации».

MarCom Awards – один из самых крупных и авторитетных международных конкурсов в области корпоративных коммуникаций. Организатором конкурса выступает Ассоциация профессионалов маркетинга и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP), ведущая деятельность с 1995 года и расположенная в США.

Ежегодно конкурс привлекает более 6 тыс. участников из 30 стран мира – это крупные компании, рекламные, дизайнерские и PR-агентства, фрилансеры. Победителей выбирают в более чем 300 номинациях, которые сгруппированы по направлениям: «Печатные медиа», «Стратегические коммуникации», «Электронные медиа», «Видео и аудио».

Годовой отчет за 2017 год компании «Металлоинвест» вышел под слоганом «Философия партнерства: вместе сильнее». Металлоинвест рассматривает партнерство как один из важнейших инструментов создания ценности для всех заинтересованных сторон. Тесное взаимодействие с потребителями, поставщиками, инвесторами, банками, региональными сообществами, вузами и научными институтами позволяет Компании становиться эффективнее, повышать качество сервиса и обеспечивать возможности для устойчивого долгосрочного роста.

Металлоинвест неоднократно становился обладателем наград конкурса MarCom Awards. В 2017 году журнал Iron Magazine получил платиновую награду MarCom Awards как лучшая онлайн и печатная версия цифровых и печатных медиа. В 2016 году годовой отчет Компании за 2015 год стал обладателем сразу нескольких наград международного конкурса MarCom Awards. Компания получила платиновые статуэтки в номинации: «Лучшая печатная версия годового отчета», «Лучший интерактивный годовой отчет» и золотую награду в номинации «Лучший проект в области развития персонала». В 2015 году Металлоинвест также стал победителем в конкурсе годовых отчетов «MarCom Awards 2015».

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