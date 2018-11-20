Во время пожара из курской многоэтажки спасли девять человек

"КП" уже рассказывала о пожаре в Курске по проспекту Дружбы. ЧП произошло 19 ноября в шестом часу утра. Очевидцы сообщили в службу спасения, что горит квартира на седьмом этаже девятиэтажки.

Так как было сильное задымление в подъезде, огнеборцы эвакуировали жильцов верхних этажей – всего девять человек. Госпитализация никому не понадобилась, на месте все они были обследованы медиками, сказали в МЧС.

Ликвидировали огонь через десять минут. По мнению специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В результате пожара в двухкомнатной квартире огнем повреждены личные вещи, мебель, техника, закопчены стены и потолок.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.