2018-11-20T12:48:03+03:00
Происшествия

Во время пожара из курской многоэтажки спасли девять человек

Жильцов пришлось эвакуировать с верхних этажей
Светлана ВОЛКОВА
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Квартира полностью выгорелаКвартира полностью выгорелаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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"КП" уже рассказывала о пожаре в Курске по проспекту Дружбы. ЧП произошло 19 ноября в шестом часу утра. Очевидцы сообщили в службу спасения, что горит квартира на седьмом этаже девятиэтажки.

Так как было сильное задымление в подъезде, огнеборцы эвакуировали жильцов верхних этажей – всего девять человек. Госпитализация никому не понадобилась, на месте все они были обследованы медиками, сказали в МЧС.

Ликвидировали огонь через десять минут. По мнению специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В результате пожара в двухкомнатной квартире огнем повреждены личные вещи, мебель, техника, закопчены стены и потолок.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

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