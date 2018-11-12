Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

Бизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в Курской области Иван Федосеев вновь готов ответить на вопросы читателей. В этот раз беседа ведется по следующим темам:

Объединение «Открытия» и ПАО «Бинбанк»;

Рефинансирование кредитов: плюсы и минусы;

Инновации для среднего и крупного регионального бизнеса;

Возможности зарплатной карты.

С 12 по 18 ноября ждем ваши вопросы по адресу электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

Справка КП

«Открытие» сегодня – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: ПАО «Страховая компания «Росгосстрах» (страхование), ПАО «РГС-Банк», АО «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», АО «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия). Основным акционером ПАО Банк «ФК Открытие» с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. Банк «Открытие» входит в список системно-значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. Банк «Открытие» успешно прошел процедуру финансового оздоровления и эффективно работает. Чистая прибыль «Открытия» за 9 месяцев 2018 года составила 0,5 млрд. руб. По состоянию на 1 октября балансовый капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 273,3 млрд. рублей, активы за вычетом резервов — 1,32 трлн. рублей (топ-10 на российском рынке). Эффективность развития банка отмечена высокими рейтингами российских и международных агентств. АКРА 30 мая 2018 г. повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня А+, прогноз «Стабильный». Повышение рейтинга отражает высокую системную значимость банка и значительно расширяет возможности по диверсификации ресурсной базы в корпоративном и государственном секторах экономики. Агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruA с позитивным прогнозом. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило банку «Открытие» рейтинг B1 с возможностью дальнейшего повышения.