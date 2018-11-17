2018-11-18T00:03:19+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор расследует факт эпидемии пневмонии в курской школе

Учебное заведение закрыто на дезинфекцию
Светлана ВОЛКОВА
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Число учащихся, которые попали в больницу, не уточняетсяЧисло учащихся, которые попали в больницу, не уточняетсяФото: из открытых источников
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В курской школе №43 имени Маршала Жукова проводится дезинфекция, рассказали в администрации региона. В образовательном учреждении несколько учащихся заболели внебольничной формой пневмонии. Сейчас трое из них уже выписаны из больницы, остальные еще проходят лечение.

В комитете образования и науки Курской области прокомментировали ЧП:

- С 14 по 16 ноября в школе были приостановлены занятия, и в учебном заведении проведена дезинфекция. 19 ноября занятия для школьников начнутся в обычном режиме.

В настоящий момент региональное управление Роспотребнадзора проводит внутренне расследование.

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