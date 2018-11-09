2018-11-09T15:30:13+03:00
Общество

«Мираторг» в 1,5 раза увеличил производство молока

С января по сентябрь текущего года «Агрофирмой Благодатенская» в Рыльском районе произведено более 6,6 тысячи тонн молока, что на 51% превышает показатель года предыдущего
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«Агрофирма «Благодатенская» является уникальным пилотным мясо-молочным проектом компании «Мираторг». В настоящий момент она является базой по выращиванию и откорму молодняка молочного скота – единственного предприятия в России, которое поставляет на рынок розовую телятину в промышленных масштабах.

В молочном комплексе содержится порядка 1 700 животных. Большая часть - коровы голштинской породы импортной генетики, отличающейся высокими удоями при условии правильного содержания и соблюдения рациона питания. На ферме также за первые три квартала года было получено более 870 телят.

- В январе-сентябре 2018 года удои на ферме выросли до 22,27 кг в день на дойную голову, что 25% выше, чем в предыдущем году. Для повышения продуктивности активно внедряются и применяются современные технологии в животноводстве, что благотворно сказывается и на эффективности производства, и на себестоимости продукции, - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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