«Мираторг» в 1,5 раза увеличил производство молока

«Агрофирма «Благодатенская» является уникальным пилотным мясо-молочным проектом компании «Мираторг». В настоящий момент она является базой по выращиванию и откорму молодняка молочного скота – единственного предприятия в России, которое поставляет на рынок розовую телятину в промышленных масштабах.

В молочном комплексе содержится порядка 1 700 животных. Большая часть - коровы голштинской породы импортной генетики, отличающейся высокими удоями при условии правильного содержания и соблюдения рациона питания. На ферме также за первые три квартала года было получено более 870 телят.

- В январе-сентябре 2018 года удои на ферме выросли до 22,27 кг в день на дойную голову, что 25% выше, чем в предыдущем году. Для повышения продуктивности активно внедряются и применяются современные технологии в животноводстве, что благотворно сказывается и на эффективности производства, и на себестоимости продукции, - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».