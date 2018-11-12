«Спешите, он еще живой»: бабушка погибшего от рук курского педофила школьника рассказала, как искали ее внука

Прошло уже три недели с момента страшного известия об исчезновении железногорского второклассника и десять со дня похорон малыша, но до сих пор нет ответа на главный вопрос: почему не вырвали малыша из лап педофила, который жил с ним в одном подъезде?

Как «КП» рассказывала ранее, мальчик не вернулся из школы 23 октября. Родители сразу забили тревогу, обзвонили всех знакомых, начали искать ребенка.

— Все искали – школьники, друзья, волонтеры, знакомые, соседи, оцепили буквально весь район, внука нигде не было – рассказывает бабушка погибшего мальчика.

Близкие до последнего надеялись, что малыш заигрался где-то с друзьями. Хотя до этого мальчик никуда никогда не уходил без спросу. Ближе к вечеру отец позвонил в полицию.

Тут же приехали несколько экипажей с полицейскими, начались активные поиски. Сотрудники полиции взяли контакты знакомых, друзей, учительницы. Вызвали родственников в отдел.

— Я сразу сказала в полиции, что внук никуда уехать не мог. Он дальше школы, моего и родительского дома не ходит, - рассказывает бабушка. — Со школы или ко мне, или домой они с сестрой приходили.

Малыш был абсолютно домашним ребенком, никогда никуда не убегал.

— Нам никогда не приходилось его искать. По городу его возил отец на машине или я на маршрутке.

Несмотря на утверждения родителей о том, что мальчик не мог никуда уехать сам, полиция развернула грандиозные поиски, прочесывались поля, овраги, леса. Дело дошло до абсурда.

— Мы им говорили, чтобы искали в доме, ведь видели люди, как он подходил к нему. А они поехали искать за 60 километров в нашу деревню, куда мы уже десять лет не ездили, - сокрушается бабушка.

— Я говорила им: «Вы понимаете, ребенок не знает этой деревни вообще», на что получила ответ: «Может, его кто-то туда увез». — Кто мог увезти ребенка в нашу деревню, где он никогда не был?

Полиция продолжала развивать бурную деятельность. Несколько раз приходили к бабушке домой.

— Приходили, фотографировали комнаты, ванную, туалет смотрели не скрываю ли я внука у себя. — Мы подали в розыск на ребенка и у нас же проводят обыски, вместо того чтобы ходить по соседям, - возмущается убитая горем пожилая женщина.

Отчаявшиеся родственники обратились к экстрасенсам, пошли по бабкам.

— Одна женщина нам сказала: «Зачем вы далеко ездите, он рядом, спешите, он еще живой». Но полиция нас даже слушать не хотела.

Поиски продолжались, спасатели обследовали местные реки, болота, волонтеры прочесывали местность. Вместо того, чтобы проверить соседей, их не так и много. Тем более Пащевский явно вызывал подозрение.

— Я им говорила, чтобы не тратили время, не искали по лесам и оврагам, его там и не может быть. Мне ответили: «Может, он пошел в лес».

А малыш был совсем рядом… Была возможность его спасти. Со слов подозреваемого, он держал мальчика несколько дней живым. 29 октября Пащевский вывез тело в Трояново у всех на глазах.

— Когда вывозил сумку, полиция видела. Знали же, что в этом доме произошло несчастье, взяли бы проверили эти сумки, коробки, хоть уже и поздно было, - плачет бабушка.

Женщина считает, что мальчик погиб только из-за халатности полиции. И уже не только она. В отношении полицейских, занимающихся поисками пропавшего ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 — «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не злите меня, и так уже трупы прятать некуда!", - из соцсети курянина, подозреваемого в убийстве ребенка

На своей странице 39-летний мужчина выкладывал посты и картинки садистской направленности

Подробнее >>

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Убийца! Тварь! Мразь!» - курского «педофила» привезли на следственный эксперимент

Во дворе дома, где был убит мальчик, собралась огромная толпа

Подробнее >>

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец мальчика, погибшего от рук курского педофила: «Я не понимаю, как сын мог попасть к нему в квартиру»

Мальчик был обучен правилам поведения и крайне недоверчиво относился к чужим

Подробнее >>