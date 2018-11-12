Прожиточный минимум для курских пенсионеров увеличивать не стали

По решению Курской областной Думы прожиточный минимум для пенсионеров в 2019 году оставили на уровне этого года - то есть 8600 рублям. Прожиточный минимум пенсионера рассчитывают для установления федеральной социальной доплаты к пенсии. Но корректировать его в этот раз не стали даже с учетом инфляции.

Право на социальную доплату имеют неработающие пенсионеры, проживающие на территории Российской Федерации, если общая сумма их материального обеспечения не превышает установленный в регионе прожиточный минимум пенсионера. Напоминаем, процедура установления доплаты носит заявительный характер (единоразовый). Для установления социальной доплаты необходимо обратиться в учреждение Пенсионного фонда по месту получения пенсии с соответствующим заявлением и со всеми необходимыми документами. Доплата устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней.

Гражданам, которые прежде обращались с таким заявлением либо с заявлением об установлении пенсии с отметкой о назначении федеральной социальной доплаты в случае, если общая сумма материального обеспечения не достигнет величины прожиточного минимума в субъекте РФ, а также неработающим пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату в текущем году, переоформлять заявление не нужно.

В соответствии с федеральным законодательством, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

страховых, государственных и накопительных пенсий, срочной пенсионной выплаты;

ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

дополнительного материального (социального) обеспечения;

мер социальной поддержки (помощи), установленных в Курской области в денежном выражении, за исключением единовременных.

Размеры социальных доплат к пенсии подлежат пересмотру в случаях изменения величины прожиточного минимума, изменения (индексации) пенсий, срочной пенсионной выплаты, дополнительного материального (социального) обеспечения, размеров ежемесячных денежных выплат (включая стоимость набора социальных услуг) и денежных компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

По состоянию на 1 ноября 2018 года федеральную социальную доплату получают более 42 тысяч жителей Курской области. По предварительным данным, в январе 2019 года количество получателей уменьшится до 35 тысяч человек в связи с проведением индексации страховой пенсии.

Также на заседании Курской областной Думы депутаты подняли вопрос о нехватке лекарств в лечучреждения региона. На что глава регионального ФОМС Андрей Курцев пообещал в 2019 году усилить контроль над медучреждениями, где не хватает медикаментов.