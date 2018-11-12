2018-11-12T17:25:57+03:00
Общество

В Курской области построят ледовую арену

Еще один ФОК появится в Суджанском районе
Светлана ВОЛКОВА
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Закладка первого камня в строительство ФОКа в Суджанском районе.

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Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс заложен в Суджанском районе Курской области. По сути это будет ледовая арена для занятий зимними видами спорта, такими как хоккей и фигурное катание.

Так будет выглядеть спорткомплекс Фото: Светлана ВОЛКОВА

Так будет выглядеть спорткомплексФото: Светлана ВОЛКОВА

Программа возведения спортивных объектов в Курской области реализуется с 2008 года. За это время построено и введено в эксплуатацию 114 многофункциональных спортивных площадок. При этом без внимания не остался ни один из 28 муниципальных районов. Курская область по количеству возведенных спортплощадок входит в число лидеров в стране. Сейчас на различных этапах реализации проекты по строительству шесть физкультурно-оздоровительных комплексов в районах региона.

На закладку камня пришли даже дети Фото: Светлана ВОЛКОВА

На закладку камня пришли даже детиФото: Светлана ВОЛКОВА

Знаковое событие сегодня состоялось и в селе Заолешенка Суджанского района. Здесь в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком врио губернаора Курской области Роман Старовойт вместе с юными спортсменами заложили первый камень с капсулой, в которой содержится обращение к потомкам.

Местные жители с партийными флагами в руках, а некоторые даже в форме хоккеистов, включая маленьких детей, почти полтора часа на холоде ждали высокую делегацию на стройплощадке, чтобы заложить символический кирпич в основане ФОКа.

Врио собравшиеся ждали почти полтора часа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Врио собравшиеся ждали почти полтора часаФото: Светлана ВОЛКОВА

Комплекс должен распахнуть двери для жителей района в 2020 году. В комплексе будет ледовая арена, зал для аэробики и атлетической гимнастики, тренажерный зал для детей и взрослых.

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