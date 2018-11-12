2018-11-12T16:41:16+03:00
Экономика

Металлоинвест сообщает о получении рейтинга корпоративной социальной ответственности

Металлоинвест (Компания), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о получении дебютного рейтинга корпоративной социал
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Аналитики агентства особенно высоко оценили деятельность КомпанииАналитики агентства особенно высоко оценили деятельность КомпанииФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

По итогам проведенной оценки Компании присвоен «Серебряный» уровень признания практик КСО.

Аналитики агентства особенно высоко оценили деятельность Компании в области защиты окружающей среды, соблюдения прав человека, а также принятые на предприятиях трудовые практики и этические стандарты. Металлоинвест следует глобальным тенденциям в области устойчивого развития. Компания вошла в 11% лучших в мире производителей металлоресурсов и стали, имеющих рейтинг EcoVadis (более 900 компаний).

Андрей Варичев, Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» прокомментировал: «Следование принципам устойчивого развития для Металлоинвеста – один из ключевых факторов долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности. Компания стремится внедрять лучшие мировые практики, интегрируя принципы устойчивого развития во все бизнес-процессы. Наша философия — быть надёжным партнером для всех заинтересованных сторон, соблюдать самые жёсткие стандарты в области промышленной безопасности и охраны труда, бережно относиться к окружающей среде, инвестировать в развитие промышленного потенциала и улучшение качества жизни работников и жителей городов присутствия».

Компания отмечает растущий интерес инвестиционного сообщества и бизнес-партнёров к сфере устойчивого развития. Высокий уровень дебютного рейтинга от международного агентства EcoVadis подтверждает особое внимание, которое Металлоинвест уделяет вопросам корпоративной социальной ответственности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Курске пройдут Дни польской культуры
Под Курском пьяный водитель сбил пешехода
Курские полицейские задержали подозреваемых в грабежах
Куряне украли на ферме изгородь
В Курске открывается выставка, посвященная полиции
Задержали курянина, который был в федеральном розыске
На пост замгубернатора Курской области назначен Максим Бесхмельницын
17 курских водителей лишат прав
В курском ЮЗГУ пройдет День донора
В Курске снесли торговый павильон
Под Курском на пешеходном переходе погиб пенсионер
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%
В Курской области ночью сгорели два автомобиля
Спасатели предупреждают курских водителей о гололеде на дорогах
В Курской области пропал 53-летний мужчина
В Курске почтят память убитого 7-летнего школьника