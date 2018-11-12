Металлоинвест сообщает о получении рейтинга корпоративной социальной ответственности

По итогам проведенной оценки Компании присвоен «Серебряный» уровень признания практик КСО.

Аналитики агентства особенно высоко оценили деятельность Компании в области защиты окружающей среды, соблюдения прав человека, а также принятые на предприятиях трудовые практики и этические стандарты. Металлоинвест следует глобальным тенденциям в области устойчивого развития. Компания вошла в 11% лучших в мире производителей металлоресурсов и стали, имеющих рейтинг EcoVadis (более 900 компаний).

Андрей Варичев, Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» прокомментировал: «Следование принципам устойчивого развития для Металлоинвеста – один из ключевых факторов долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности. Компания стремится внедрять лучшие мировые практики, интегрируя принципы устойчивого развития во все бизнес-процессы. Наша философия — быть надёжным партнером для всех заинтересованных сторон, соблюдать самые жёсткие стандарты в области промышленной безопасности и охраны труда, бережно относиться к окружающей среде, инвестировать в развитие промышленного потенциала и улучшение качества жизни работников и жителей городов присутствия».

Компания отмечает растущий интерес инвестиционного сообщества и бизнес-партнёров к сфере устойчивого развития. Высокий уровень дебютного рейтинга от международного агентства EcoVadis подтверждает особое внимание, которое Металлоинвест уделяет вопросам корпоративной социальной ответственности.