Родительские сообщества Железногорска стали участниками семинара социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок»

Семинар посвящен обсуждению направлений развития программы в 2019 году.

Активными участниками обсуждения стали представители родительских сообществ. К новому этапу развития «Здорового ребенка» решено подключить и родителей детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), чтобы реальные потребности этих семей стали основой для новых проектных решений в рамках программы.

«Мы хотим не только донести до медицинской и педагогической общественности наши проблемы, но и стать участниками обсуждений, предложить свои идеи, - рассказала одна из присутствующих мам Анна Гущина. – Важно расширить возможности реабилитации и социальной адаптации наших детей, усилить взаимодействие медицины и образования. Надеемся на поддержку компании «Металлоинвест» в этих важных вопросах».

К новому этапу развития «Здорового ребенка» решено подключить и родителей детей с особыми возможностями здоровьяФото: предоставлено пресс-службой

«Жизнь меняется быстро, и от нас каждый раз требуются новые решения возникающих задач, - рассказала эксперт программы «Здоровый ребенок» Ольга Бессолова. - В этот раз мы услышали потребности родителей детей с ОВЗ, будем анализировать существующие в городе возможности, искать проектные решения этих проблем, возможно, в рамках грантового конкурса программы. Опыт показывает, что самые разные специалисты – врачи, педагоги, тренеры – вместе с родителями готовы включаться, искать и находить нестандартные решения. И это один из самых важных результатов программы».

Основная цель программы «Здоровый ребенок», которая реализуется в Железногорске с 2011 года, - создание эффективной комплексной системы оздоровления дошкольников. За эти годы при поддержке Металлоинвеста удалось решить целый комплекс задач: создать современную базу в дошкольных учреждениях для увеличения физической активности детей и интеллектуального развития, организовать систему оценки подготовленности дошкольников на основе комплекса ГТО, внедрить технологии реабилитации детей от 0 до 3-х лет, повысить квалификацию дошкольных и медицинских работников, вовлечь в совместную работу родителей и общественность.

Программа «Здоровый ребенок» реализуется во всех городах присутствия Компании: Железногорске, Старом Осколе, Губкине, Новотроицке.