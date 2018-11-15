Суд возобновил слушания по делу о жестокой расправе над 25-летней курянкой [фото, видео]

После длительного перерыва - более чем в полгода - в Железногорске суд возобновил слушания по делу об убийстве 25-летней курянки Юлии Андреевой. "КП" подробно рассказывала об этой истории.

13 сентября 2016 года студентка приехала в родной город к бабушке и дедушке, обещала зайти к ним на следующий день, но так и не появилась. Выяснилось, что вечер девушка провела со своей двоюродной сестрой, после чего они отправились в кафе. Сестра уехала домой, а Юля осталась в компании молодых людей.

Как утверждает обвинение, Юлию убил, а затем сжег ее тело в лесополосе один из парней, с которым она была в тот вечер в кафе. В суде одна из сотрудниц заправки, где якобы тогда покупал пять литров солярки обвиняемый, подтвердила свои показания. Она сказала, что мужчина залил горючее не в бак авто, а в канистру.

Однако сам обвиняемый не признает вины. Его двоюродные братья, которые в тот вечер также были в этой компании, сказали, что девушка действительно была с ними, но затем она уехала с обвиняемым на машине. О ее пропаже они узнали из объявлений, которые были расклеены по городу.

В Железногорске приковано внимание к слушанию этого дела. Есть мнение, что судебные заседания возобновились на волне другой резонансной трагедии, которая недавно произошла в "городе горняков" - жестокой расправы маньяком над 7-летним школьником.

Суд продолжит слушания по делу 19 ноября. "КП" следит за развитием событий.