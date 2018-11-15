В Курской области выбрали лучшего кинолога

По итогам конкурса «Лучший по профессии» среди кинологов Аварийно-спасательной службы Курской области лучшим стал Сергей Мальцев. На работу в кинологический расчет он пришел в 2013 году, до этого работал в УФСИН по Курской области. Стаж его работы кинологом - более 13 лет. Сейчас в подчинении у Сергея 4-летняя немецкая овчарка. Рич, так зовут четвероногого напарника, специализируется на поисково-спасательных работах.

- Найти пострадавшего под завалами, обнаружить взрывоопасный предмет – мог бы и человек. Но ему все равно не хватит остроты зрения, обоняния и ловкости. Зато все это с избытком имеется у собак. Не откажешь им и в желании помочь людям, - считает Сергей Мальцев.

По словам специалиста, собаку недостаточно просто научить основам работы в спасательной службе. Эти навыки необходимо постоянно поддерживать. Надо постоянно проверять зрение, слух, поисковую и апортировочную реакцию, для поисково-спасательных собак важен голос.

- За каждым кинологом закреплена своя собака, что позволяет ей привыкнуть к человеку, чувствовать его и лучше понимать его команды. Смена хозяина тяжело отражается на собаке, ей трудно приспособиться к требованиям другого человека, - объясняет кинолог.

Ежегодно Сергей с Ричем участвуют в сертификационных испытаниях на допуск к работам по предназначению. В этом году кинологический тандем успешно прошел все испытания в Костроме и подтвердил квалификацию.

Для занятий на базе АСС Курской области созданы специальные учебные площадки, имитирующие реальные условия, в которых работают кинологи и их питомцы: завалы, буреломы в лесу, неудобные для прохождения поверхности и препятствия. Все это позволяет оставаться специалистам-кинологам из Курска одними из лучших в ЦФО.