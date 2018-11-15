2018-11-15T14:19:43+03:00
Политика

Экс-губернатор Курской области вернулся в большую политику

Александр Михайлов получил мандат депутата облДумы
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Александру Михайлову "предсказали" путь в СовФедАлександру Михайлову "предсказали" путь в СовФедФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

"КП" уже сообщала, что на очередном заседании Курской областной Думы 12 ноября депутаты большинством голосов одобрили вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Курской областной Думы шестого созыва Андрея Варичева. Против проголосовало всего пять человек.

Далее политсовет регионального отделения "Единой России" принял решение передать депутатский мандат Варичева экс-губернатору региона 67-летнему Александру Михайлову. Теперь это решение должен одобрить генеральный совет партии. Но там, скорее всего, проблем у экс-губернатора не будет.

Впрочем, Александр Михайлов по прогнозам местных политологов продолжит свое восхождение по политическому Олимпу. И после получения кресла в облДуме попытается пройти в Совет Федераций на место нынешнего сенатора от Курской области 65-летнего Виталия Богданова.

Напомним, что Александр Михайлов имеет большой опыт работы на федеральном уровне - до своего губернаторства он несколько созывов отработал в Государственной Думе.

А свою трудовую деятельность он начал в возрасте 17 лет рабочим на Кшенском сахарном заводе. Подняться по политической лестнице ему помогла активная работа на комсомольском поприще, а позднее в рядах КПСС.

Так что кресло в облДуме вскоре снова может оказаться вакантным.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Право на благоустроенный двор
Единороссам удалось защитить действующую модель использования регионами федеральных средств, которая предполагает ремонт дворов многоквартирных домов, а также благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек
Новости 24