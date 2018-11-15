2018-11-15T11:43:51+03:00
Общество

Участник грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» получил Президентский грант

Участник грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» - железногорская некоммерческая организация «Центр развития и социальной адаптации «Мы вместе» выиграла Президентский грант
Ольга ДАНИЛОВА
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Свидетельство о присуждении гранта получил один из авторов проекта - Николай КлючниковСвидетельство о присуждении гранта получил один из авторов проекта - Николай КлючниковФото: предоставлено пресс-службой
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На реализацию проекта «Волшебный доктор» - сенсорной комнаты для детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) – будет выделено 495,4 тыс. рублей.

По данным авторов проекта всего в Железногорске в настоящее время проживает 357 детей-инвалидов, из них 165 детей - дошкольного возраста. Проект «Волшебный доктор» направлен на то, чтобы дать им знания, привить навыки и умения, которые, зачастую, невозможно получить ни в общеобразовательной, ни в коррекционной школе. Это индивидуальные занятия с дефектологом, логопедом, психологом, а также уроки арт-терапии. Планируется, что специалисты в рамках проекта научат ребят адаптироваться к школьной жизни, социализироваться, в том числе, посредством различных психологических методик и техник.

«Огромное спасибо компании «Металлоинвест» за развитие в нашем городе социального проектирования, обучающие семинары и практический опыт в грантовом конкурсе "Сделаем вместе!", - поблагодарил один из авторов проекта Николай Ключников. - Теплые слова благодарности экспертам программы «Сделаем вместе!» за советы в написании проекта. У нас получилось!»

ЗНАЙ!

В грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!» организация «Центр развития и социальной адаптации «Мы вместе» стала победителем 2018 года с проектом «Ты не один». Проект нацелен на организацию культурно-досуговой и игровой деятельности для детей с ограниченными возможностями.

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