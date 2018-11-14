2018-11-14T14:49:26+03:00
Экономика

Металлоинвест оснастил мостовые краны Михайловского ГОКа системой дистанционного управления

Металлоинвест реализует на Михайловском ГОКе систему дистанционного управления подъемными сооружениями
Ольга ДАНИЛОВА
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В 2019 году программа будет продолженаВ 2019 году программа будет продолженаФото: предоставлено пресс-службой
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На реализацию программы будет направлено около 70 млн рублей.

На данном этапе новой системой оснащены три мостовых крана грузоподъёмностью 5 тонн в управлении по производству запасных частей (УПЗЧ) и управлении по ремонту электроэнергетического оборудования (УРЭЭО).

Программа перехода на дистанционное управление мостовых кранов нацелена на повышение эффективности производства и безопасности труда, обеспечение точного позиционирования транспортируемого груза.

На пульт управления вынесены все основные функции крана: подъем, опускание, передвижение, освещение, сигнализация, аварийная остановка. Помимо дистанционного управления, на кране сохранено дублирование управления в ручном режиме из кабины машиниста.

«Работа по оснащению действующих кранов системой дистанционного управления на МГОКе проведена впервые, - рассказал главный энергетик УПЗЧ Александр Мухин. – Это интересный технологический процесс от идеи до воплощения, который мы прошли совместно с профессионалами в этой области из ООО «ТехКранМонтаж», убедившись в надежности и эффективности оборудования».

В 2019 году программа будет продолжена: в основных подразделениях комбината на дистанционное управление будут переведены 37 мостовых кранов из 140.

Внедрение дистанционного управления подъемными сооружениями планируется в 2019 году также на Лебединском ГОКе и Уральской Стали.

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