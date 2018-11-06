Светлана Похомова возглавит объединенный бизнес ВТБ в Курской области

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-06T16:44:20+03:00

Светлана Похомова с 1 января 2019 г. будет назначена управляющим ВТБ в Курской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту она будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе

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Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Светлана Похомова родилась в п. Октябрьский Александровского района Томской области. Окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «Экономист». В банковском секторе — с 1988 года. В Группу ВТБ пришла в 2016 году на должность директора регионального операционного офиса банка в Курске.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Светлана Похомова обладает большим опытом, что позволит ВТБ под её руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.