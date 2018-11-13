Курские охотники борются за сохранность животных в лесах

Диких животных в Курской области надо спасать. Как ни странно, об этом первыми заговорили охотники. Активисты пытаются достучаться до надзорных органов и охотоведческих хозяйств, чтобы сесть за стол переговоров и пересмотреть некоторые документы. Иначе скоро охотиться станет не на кого. Не говоря уже о том, чтобы природу «детям передать».

«Я был в шоке»

Около трёх тысяч курян в качестве хобби выбирают охоту. Места для неё предоставляют 12 охотоведческих хозяйств, а контролирует процесс надзорный орган — комитет лесного хозяйства Курской области. Формально, чтобы стать охотником нужно получить охотничий билет, разрешение на оружие, купить ружьё и лицензию на отстрел. На самом деле всё не так просто.

- Я переехал в Курскую область из Ивановской в 2004 году — и был в шоке, - рассказывает охотник Павел Васильев. - В регионе напрочь отсутствует культура охоты. Общество охотников разрозненное, а постановления областной администрации нелогичны. Но самое страшное: сложившаяся в регионе ситуация оказывает губительное действие на природу, на животный мир.

Всё началось с закрытия 90-х годах охотуправлений. С ними ушла и «культура охоты», и «образованность» охотников. Процедура получения единого охотничьего билета упростилась. Если раньше охотуправления требовали сдавать охотминимум (то есть продемонстрировать необходимый охотнику набор знаний), то сейчас на последний закрывают глаза. А ведь именно билет даёт право на покупку оружия. С другой стороны, выбор мест для охоты предельно запутан.

- В Курской области браконьерами часто становятся поневоле: попробуйте разобраться, где начинаются и заканчиваются территории, где можно охотиться, найдите точные правила, - продолжает Павел. - Это не так-то и легко сделать! Есть замечательный федеральный интернет-ресурс - «Карта охотника», с границами, телефонами егерей, вот только Курской области на нём нет. Почему? Неизвестно. Вот это мы и хотим не только выяснить, но и исправить.

Что не так с правилами охоты?

По факту, все охотничьи угодья в регионе можно разделить на два вида. Не менее 20% относится к Государственному резервному охотничьему фонду, известному как ГРОФ. Купить лицензию на охоту здесь можно в комитете Лесного хозяйства за 650 рублей. Все остальные ресурсы поделены между 12 частниками, крупнейший из которых - Курское общество охотников и рыболовов, которое присутствует во всех районах. Цены разнятся и зависят от того, состоит охотник в обществе или нет.

- Раньше на местах существовали первичные общества охотников, которые следили за определёнными участками: подкармливали животных, отстреливали лис, расчищали лес,- говорят охотники, - Сейчас есть одно больше общество, собирающее взносы, однако ни о каком уходе за территорией не идёт речь. Что касается копытного зверя, то его разводят мелкие хозяйства, у которых устоявшиеся обеспеченные клиенты — стоят их услуги недёшево.

Печально обстоит дело и с надзором в сфере охоты. За порядком следят и государственне инспекторы, и сотрудники охотничьих хозяйств. Первые имеют право штрафовать, но зачастую не имеют нужного образования – из-за дефицита кадров в эту профессию уходят бывшие охотники и сотрудники правоохранительных органов. А работники охотопользователей не имеют права применять какие-либо санкции к браконьнерам.

- Штрафуют у нас новичков, тех, кто случайно или по незнанию нарушил границы угодий,- поясняет Павел Васильев. - А опытного настоящего браконьера не так-то и просто поймать. В итоге помощи никакой, надзора никакого, зверь уничтожается. Нам, охотникам, это не выгодно.

Охота по-рязански

Примером для курских охотников являются их рязанские коллеги: в 2014 году обеспокоенные охотники Рязанской области решили взять всё под свой контроль. Они разработали план развития охоты в регионе на основе Распоряжения Правительства РФ от 3 июля 2014 года N 1216-р,, а продвинуть его помог депутат Госдумы, боксер и охотник-любитель Николай Валуев.

Рязанцы открыли бесплатный курс юного охотника: дети с 14 лет проходят всю необходимую программу, учат правила и законы, получают практические навыки. Затем в 18 лет они получают охотничий билет, после чего их «привязывают» к конкретному району, охотничьему хозяйству которого платят взносы. И взносы эти идут на налаживание хозяйства.

Кроме этого представители сообщества провели деление области по весне на север и юг; организовали работу по утверждению, в установленном порядке, дневной нормы добычи гуся, а также вошли в комиссию по охоте и рыболовству при Правительстве Рязанской области.

Сейчас курские охотники-активисты разрабатывают свой проект «Концепция сохранения и использования охотничьих ресурсов на период до 2030 года». В основе — проект, предоставленный рязанскими единомышленниками. Для того, чтобы его завершить, нужны грамотные юристы, а так же учёные, специализирующиеся на животном мире. Когда документ будет готов, его предложат на рассмотрение. Пока же охотники отправили в интересующие их ведомства открытые письма.

- Это своего рода «Здравствуйте» от нас,- объясняет Васильев. - Нас интересует Комитет лесного Хозяйства, Курское объединение охотников и рыболовов, а так же администрация Курской области - мы хотим сесть с ними за стол переговоров. Ведь мы предлагаем облегчить им работу, привлечь туристов, обогатить животный мир. Иначе может стать поздно.

Любовь к природе с ружьём в руках

Главное опасение охотников — сокращающаяся численность животных. Например, как оказалось, зайца в Курской области не так уж легко и найти. И винить в этом можно и охотников, и охотоведов.

- Чтобы зайца развести, нужно «разбавлять кровь»,- считает охотник Иван Снегирев. - То есть ввозить новые породы. У зайца близкое родство к хорошему не приводит. Их сейчас единицы вот и потомство слабое. Плюс лиса, енот, вороны, ястребы… Все они не брезгуют зайчонком. А охотники у нас сейчас какие? Мяса дай, а хищника бить – никто не бьёт, разве что только лису.

Даже утки — и те под угрозой, а весеннюю охоту на пернатых многие называют банальным уничтожением. По правилам весной можно охотиться только на селезня и только с подсадной уткой. И добывать можно только определённое количество. Специалисты уверяют, это не урон природе. Даже наоборот — селезни разоряют гнёзда, поэтому их численность необходимо регулировать. По факту же никто не следит, как и в кого стреляют безответственные и безграмотные охотники.

- Сейчас в обществе сложилось неправильное мнение об охотниках, да и сами охотники не всегда понимают, что происходит, - объясняет Павел Васильев,- Так давайте возродим культуру охоты: мы готовы ездить по школам, общаться с детьми, рассказывать им о важности баланса животных в природе, мы хотим привлечь к сотрудничеству орнитологов и экологов, мы готовы посильно, на добровольной основе, оказывать помощь в проведении биотехнических мероприятий. Но больше всего мы хотим, чтоб нас услышали чиновники и другие охотники, ведь многие проблемы можно решить на уровне региона.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Карты есть, номера дадим»

— Проблемы есть в любой сфере, и в этой в том числе. К сожалению, слишком люди у нас стали вольно себя вести — это я про браконьеров, конечно же, — говорит председатель комитета лесного хозяйства Курской области Станислав МАКСИМЕНКО. — Мы получили письмо от охотников — наш комитет всегда открыт к диалогу: я и сам охотник, и за охотой у меня целый отдел следит. Звоните, приходите — всё объясним. Карты охотничьих угодий есть на нашем сайте. Что касается списков охотоведов с телефонами служебными — дадим, всё это скоро также появится на сайте. Правила выдачи охотничьих билетов установлены на федеральном уровне, и там же сейчас рассматривается проект о введении платы за их получение. Мы же обязательно проверяем знания охотминимума у тех, что лично подает в комитет документы, но тем, кто получает билет через портал Госуслуг мы можем только выдать его. Важно понимать, что сами мы с браконьерами не справимся — это очень серьёзная проблема, и нам важна помощь добросовестных охотников.