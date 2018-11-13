2018-11-13T15:58:32+03:00
Политика

Курские депутаты раскритиковали двойной рост тарифов на вывоз мусора

Народные избранники усомнились также в "чистоте" конкурсного отбора региональных операторов
Светлана ВОЛКОВА
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Заседание курской облДумы по вывозу мусора.

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На минувшем заседании Курской областной Думы в рамках правительственного часа прошло обсуждение тарифообразования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами для ООО «Экопол» и АО «САБ по уборке города Курска». С информацией на эту тему выступили врио председателя комитета по тарифам и ценам Курской области Алексей Карнаушко и врио председателя регионального комитета ЖКХ и ТЭК Светлана Яковченко. Выслушав докладчиков, депутаты задали им свои вопросы и высказали критические замечания. Они касались процедуры проведения конкурсов и схемы формирования тарифов. Как выяснилось, изначально для участия в конкурсе заявились всего две компании, они же его и выиграли. Хотя, разумеется, были и другие желающие заниматься в регионе сбором и утилизацией мусора, но они не подошли по завленным в конкурсе параметрам.

Председатель профильного комитета Думы Дмитрий Гурин обратил внимание представителей исполнительной власти на необходимость другого подхода к решению задач в этой сфере.

На вопрос резкого роста тарифов на вывоз мусора депутаты обратили внимание после того, как в регионе прошло несколько стихийных пикетов. Депутаты заявили, что повышение тарифов может обернуться экокатострофой для региона, поскольку жители частного сектора откажутся вообще заключать договор на вывоз мусора по таким ценам и будут "выбрасывать отходы на обочинах".

Помимо этого, законотворцы приняли постановление «О досрочном прекращении полномочий депутата Курской областной Думы шестого созыва Варичева Андрея Владимировича» на основании его письменного заявления. Против этого решения выступили всего пять депутатов, в том числе Владимир Федоров, который выразил опасения, что с уходом Варичева регион потеряет дополнительные средства, которые мог бы получить из федерального центра.

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