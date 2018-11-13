2018-11-13T13:35:47+03:00
Общество

Пострадавшей в ДТП 21-летней курянке нужны деньги на лечение

Страшная авария произошла, когда семья возвращалась с отдыха
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Насте нужны средства на реабелитацию, чтобы вернуться к нормальной жизниНасте нужны средства на реабелитацию, чтобы вернуться к нормальной жизни
Изменить размер текста:

Страшное ДТП случилось рано утром 21 августа на 127 километре автодороги "Курск-Воронеж-Борисоглебск". "Тойота", за рулем которой был 46-летний Владимир Анпилогов, ехала из Воронежа в Курск. Семья - родители и две дочки - отдыхала в Турции и на самолете прилетела в Воронеж, оттуда на авто добирались домой.

По предварительным данным, отец уснул за рулем и машина влетела в стоявший на обочине грузовой рефрижератор "Ивеко".

Удар оказался насолько сильным, что на месте скончались 14-летняя дочь Владимир и его 42-летняя супруга. Владимир и его 21-летняя дочь Анастасия попали в больницу.

Настя, студентка Высшей школы экономики, получила тяжелейшие травмы, в том числе перелом позвоночника, но выжила. Девушка перенесла несколько сложнейших операций и сейчас ей необходима дорогостоящая реабелитация.

Номер карты: 6762 8033 9000 9561 36 Анпилогов Владимир Николаевич

ИНН 7707083893

Номер счета: 40817810533009615801

Номер телефона: 89513100310

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Под Курском тепловоз протаранил микроавтобус: есть пострадавшие
Курский "Водоканал" поймали на незаконных отключениях воды
Курян призывают повесить кормушки
Курянам предлагают присоединиться к акции «ПроЧитай»
Более сотни курян ушли служить по контракту
В Воронеже состоялись праздничные мероприятия по случаю 177-летия Сбербанка
В Курске пройдут Дни польской культуры
Под Курском пьяный водитель сбил пешехода
Курские полицейские задержали подозреваемых в грабежах
Куряне украли на ферме изгородь
В Курске открывается выставка, посвященная полиции
Задержали курянина, который был в федеральном розыске
На пост замгубернатора Курской области назначен Максим Бесхмельницын
17 курских водителей лишат прав
В курском ЮЗГУ пройдет День донора
В Курске снесли торговый павильон
Под Курском на пешеходном переходе погиб пенсионер
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%
В Курской области ночью сгорели два автомобиля
Спасатели предупреждают курских водителей о гололеде на дорогах
В Курской области пропал 53-летний мужчина
В Курске почтят память убитого 7-летнего школьника