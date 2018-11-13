Пострадавшей в ДТП 21-летней курянке нужны деньги на лечение

Страшное ДТП случилось рано утром 21 августа на 127 километре автодороги "Курск-Воронеж-Борисоглебск". "Тойота", за рулем которой был 46-летний Владимир Анпилогов, ехала из Воронежа в Курск. Семья - родители и две дочки - отдыхала в Турции и на самолете прилетела в Воронеж, оттуда на авто добирались домой.

По предварительным данным, отец уснул за рулем и машина влетела в стоявший на обочине грузовой рефрижератор "Ивеко".

Удар оказался насолько сильным, что на месте скончались 14-летняя дочь Владимир и его 42-летняя супруга. Владимир и его 21-летняя дочь Анастасия попали в больницу.

Настя, студентка Высшей школы экономики, получила тяжелейшие травмы, в том числе перелом позвоночника, но выжила. Девушка перенесла несколько сложнейших операций и сейчас ей необходима дорогостоящая реабелитация.

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