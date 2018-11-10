2018-11-10T10:46:25+03:00
Политика

В Курске прошли публичные слушания по облбюджету на три года

Документ вызвал критику со стороны коммунистов и либерал-демократов
Светлана ВОЛКОВА
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Общественные слушания в Курской областной Думе..

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9 ноября в Курской областнйо Думе прошли публичные слушания по проекту Закона Курской обалсти "Об облатсном бюджете на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов". На слушания пришли местные депутаты, чиновники, а также некоторая общественность в лице, например, студентов.

Бюджет на ближайшие тригода планируется бездифицитный, копейка в копейку. Так, например, доходная и расходная части на 2019 год заложены в объеме 49,92 млрд рублей каждая. Только на 2021 год депутаты заложили дефицит в 407,5 млн рублей.

Более 67% казны в следующем году составят расходы на социально-культурную сферу. 30% бюджета планируется отдать на социальные нужды. Здесь больше всего получает образвоание - 13, 67 млрд рублей. Здравоохранение получает скромную сумму в 3, 13 млрд рублей. Зато в регионе находятся деньги даже на кинематограф - 858 млн рублей в 2019 году.

Несмотря на бездифицитность бюджета, документ вызвал критику со стороны некоторых депутатов.

Так, депутат Александр Анпилов уверен, чтобы хватало денег на решение социальных проблем, необходимо ввести прогрессивную шкалу налогов, как в европейских странах, а люди с доходом в 20 тысяч рублей вообще не должны платить отчисления государству. Тогда, возможно, России удастся наконец побороть бедность.

- Идет сокращение бюджета – федеральный центр сокращает безвозмездное поступление на 3 млрд. рублей. Всего получается 77% к прошлому году. Поэтому планируемый бюджет по доходам хуже, чем в текущем году».

Депутат Владимир Федоров отметил, что "49 миллиардов или 50, для простого гражаднина это ничего не значит, много это или мало. У некоторых олигархов яхты стоят, как половина этого бюджета".

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