При поддержке Металлоинвеста в Железногорске открыта реконструированная межшкольная площадка ПДД

На обустройство площадки, приобретение оборудования, оснащение кабинета ПДД компьютерными технологиями Металлоинвест направил 2 млн рублей.

В ходе реконструкции восстановлено асфальтобетонное покрытие площадки, нанесена соответствующая разметка и приобретено специальное оборудование комплекса «Зарница»: светофоры, веломобили, гироскутеры, велосипеды, приспособления для конкурса «Безопасное колесо».

В кабинет ПДД приобретены 10 ноутбуков и специальное лицензионное ПО. В рамках обучающей игры школьники учатся безопасно преодолевать дорогу от школы до дома.

Обновленная площадка является межшкольным учебно-методическим центром по профилактике детского дорожного травматизма. Здесь проходят теоретическое и практическое обучение ученики 1-4 классов всех школ города.

«Ежегодно мы принимаем около пяти тысяч учащихся с первого по четвёртый класс, – рассказала директор школы №7 Мария Мызникова. – Цель нашей программы – воспитание культуры как пешехода, так и будущего водителя. Мы благодарны компании «Металлоинвест» за то, что такие значительные средства выделены на обучение и повышение безопасности железногорских детей».

Реконструкция центра изучения правил дорожного движения – один из значимых социальных проектов 2018 года, реализованных в Железногорске в рамках трехстороннего социально-экономического партнерства администрации города, области и компании «Металлоинвест».

«Социальные программы Компании охватывают все стороны жизни населения в городах присутствия, - отметил начальник управления внутренних социальных программ МГОКа Александр Быканов. - В области поддержки образования это и замена школьных окон, и приобретение оборудования, и как сегодня, - вклад в обучение школьников безопасности движения. И все это реальные примеры социальной ответственности Компании и партнерства с регионом».