Старовойт аннулировал "золотой паршют" курского экс-губернатора

Сегодня на сайте Администрации Курской области было опубликовано

постановление "О признании утратившим силу постановления Администрации Курской области от 10.10.2018 №808-па "О дополнительных гарантиях Губернатора Курской

области в связи с прекращением полномочий". Документ, фактически отменяющий октябрьское постановление экс-губернатора Курской области Александра Михайлова, которым он гарантировал себе ряд привелегий после выхода в отставку, от 8 ноября за подписью врио главы региона Романа Старовойта.

Напомним, до этого общественники Курской области обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку обоснованности "золотому парашюту", заложенному в постановлении за подписью Александра Михайлова. Речь в частности шла о личной охране, транспорте сроком на год, бесплатном проезде в столицу, компенсации расходов на погребение и некоторых других скромных привелегиях для экс-губернатора. Ответа из прокуратуры общественники пока не получили. Но реакция со стороны нового руководства областью, как мы видим, последовала.

К слову, на заседании Областной думы 30 октября депутаты утвердили указанные в

постановлении дополнительные гарантии губернатору Курской области после

прекращения полномочий.

- Поэтому свежее постановление об отмене предыдущего носит чисто "технический" характер и никак не влияет на отмену льгот, поскольку гарантии закреплены законодательно, - считают общественники.

На обеспечение гарантий экс-губернатора утверждена смета

расходов в объеме 3,2 млн. рублей из бюджета региона.