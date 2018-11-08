Курский детсад на Дериглазова вернут застройщику

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-08T10:58:41+03:00

В бюджете нет 200 миллионов рублей, чтобы выкупить здание, сказали в мэрии

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Судьба детского сада № 15, расположенного на проспекте Дериглазова, в последние дни стала предметом обсуждения как среди пользователей соцсетей, так и в СМИ.

- Решением Арбитражного суда Курской области муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №15» нужно возвратить акционерному обществу «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова», так как муниципалитет пока не выкупил у застройщика здание садика, - рассказал председатель комитета образования Курска Сергей Белкин.

В 2014 году, когда муниципалитет приобрел у завода КПД детсад № 11, расположенный в Северном жилом районе, действовала федеральная программа софинансирования на приобретение или строительство дошкольных учреждений. Средства на эти цели выделялись из федерального, областного и городского бюджетов. Но к моменту, когда застройщик предложил городу еще один детский сад, действие программы закончилось. В бюджете нет 200 миллионов рублей, чтобы заплатить за здание детсада № 15, пояснили в мэрии.

- Поскольку потребность в садике была очень большая, город пошел на это, - пояснил Сергей Белкин. – Сегодня детский сад № 15 работает в обычном режиме. Администрация Курска принимает все меры для того, чтобы решить вопрос о выкупе помещения у застройщика. Реально сделать это можно по мере поступления дополнительных средств в бюджет города,

В такой ситуации бремя содержания детсада ложится на застройщика - завод КПД. Захочет ли предприятие его нести - вопрос.

При этом Белкин сказал, что с 2019 начнет действовать новая федеральная программа «Демография», которая предусматривает обеспечение мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В рамках этой программы городу выделена федеральная субсидия в 145 миллионов рублей на создание в следующем году 280 мест для малышей в детских садах. Еще 58 миллионов будет выделено для решения этой задачи из областной казны и 10,7 миллиона рублей – из муниципальной.