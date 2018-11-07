В Курске прошла демонстрация по случаю 101-й годовщины революции [фото, видео]

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-07T18:09:36+03:00

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В пять часов вечера от площади Перекальского стартовала демонстрация по случаю 101-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. По такому случаю главную улицу Курска перекрыли в час пик. Движение было остановлено с пяти до шести вечера на участке от улицы Кати Зеленко до площади Перекальского. Прилегающие улицы перекрыли огромными оранжевыми мусоровозами.

Демонстрация стартовала в "час пик"Фото: Светлана ВОЛКОВА

В шестивии под красными флагами прошли около трехсот человек. В основном пенсионеры, но была и молодежь. Люди несли портреты Ленина и Сталина, а также лозунги. Завершал колону красный транспорант с надписью: "Власть и собственность - народу!"

Улицу Ленина перекрыли на 45 минутФото: Светлана ВОЛКОВА

Демонстрантов охраняло несколько полицейских с собаками. Но нарушителей спокойствия не было, все прошло мирно.

Демонстрантов охраняла полицияФото: Светлана ВОЛКОВА

А около шести часов вечера на Театральной площади состоялся митинг. Сразу после окончания демонстрации по улицы Ленина пустили транспорт - люди из центра торопились с работы домой.

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