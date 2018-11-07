2018-11-07T18:09:36+03:00
Политика

В Курске прошла демонстрация по случаю 101-й годовщины революции [фото, видео]

Улицу Ленина перекрыли мусоровозами
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:

101-я годовщина Октябрьской революции. Демонстрация в Курске.

Изменить размер текста:

В пять часов вечера от площади Перекальского стартовала демонстрация по случаю 101-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. По такому случаю главную улицу Курска перекрыли в час пик. Движение было остановлено с пяти до шести вечера на участке от улицы Кати Зеленко до площади Перекальского. Прилегающие улицы перекрыли огромными оранжевыми мусоровозами.

Демонстрация стартовала в "час пик" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Демонстрация стартовала в "час пик"Фото: Светлана ВОЛКОВА

В шестивии под красными флагами прошли около трехсот человек. В основном пенсионеры, но была и молодежь. Люди несли портреты Ленина и Сталина, а также лозунги. Завершал колону красный транспорант с надписью: "Власть и собственность - народу!"

Улицу Ленина перекрыли на 45 минут Фото: Светлана ВОЛКОВА

Улицу Ленина перекрыли на 45 минутФото: Светлана ВОЛКОВА

Демонстрантов охраняло несколько полицейских с собаками. Но нарушителей спокойствия не было, все прошло мирно.

Демонстрантов охраняла полиция Фото: Светлана ВОЛКОВА

Демонстрантов охраняла полицияФото: Светлана ВОЛКОВА

А около шести часов вечера на Театральной площади состоялся митинг. Сразу после окончания демонстрации по улицы Ленина пустили транспорт - люди из центра торопились с работы домой.

Смотрите также фотогалерею на нашем сайте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-юрист блогера-оппозиционера: Через "расследования Навального" чиновники просто ведут разборки друг с другом
Виталий Серуканов, бывший замглавы московского штаба Навального и юрист его фонда, поделился с «Комсомольской правдой» сенсационными подробностями о тайной жизни «борца с коррупцией» [фото]
Новости 24
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
Курский проект «Правомобиль» стал лучшим в России
В Курске стартуют соревнования «Служу России»
Троих курян задержали за кражу металла
В курских налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей
Курян приглашают на виртуальную экскурсию в "Спасское-Лутовиново"
В Курске продолжается проект «Кино в театре»
Курские спасатели вывели из горящего дома 18 человек
В Курской области зарегистрирована первая жертва морозов
В Курске разыскивают подозреваемого в краже денег с банковской карты
Родители малыша, погибшего от рук курского «педофила»: «Спасибо всем за помощь в поисках нашего сына»
Региональный форум молодежных инноваций пройдет в Курске
В Курске высадят около 3200 саженцев
В Курской области без вести пропал 44-летний мужчина
В Курской области ожидается сильный туман и заморозки
7 ноября в Курске перекроют движение
«Страница в соцсети курского маньяка должна была заставить обратить на него внимание»
Курскую «Квадру» оштрафовали за затянувшийся ремонт на Красной Армии
Под Курском нашли артснаряд
За выходные в Курской области поймали 42 пьяных водителя
Курские зоозащитники задолжали ветеринарам более 33 тысяч рублей