В Курске выступил легендарный ансамбль "Березка"

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-06T13:45:06+03:00

Недавно на экраны вышел сериал об этом замечательном коллективе

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4 ноября на сцене Филармонии-2 выступил Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» - национальное достояние и один из самых известных брендов России на протяжении семидесяти лет. Даже в самые напряженные времена «заграница» с восторгом принимала «Березку», оценивая ее выступления как «огненную сенсацию», способную стать самым действенным и убедительным посланником мира.

Концерт прошел с аншлагомФото: Светлана ВОЛКОВА

Самое первое выступление «Березки» на сцене театра «Эрмитаж» в 1948-ом году имело настолько оглушительный успех, что это надолго стало главной новостью для Москвы и москвичей. Известный сегодня всему миру «скользящий шаг», создающий иллюзию движущейся сцены, буквально потряс зрителей своим изяществом и абсолютно неземной, невиданной еще грации. И этот зрительский восторг сопровождает ансамбль на протяжении всей его славной истории.

Ансамбль "Березка" на сценеФото: Светлана ВОЛКОВА

Доказательством этому служит и недавно прошедший сериал посвященный «Березке», в котором участницы ансамбля проходят весь путь, иногда по-настоящему драматический, этого блистательного коллектива. «Кружевницы», «Осенний хоровод», «Реченька», «Петрушка», «Хохломская скамейка», «Московский двор». Каждый номер «Березки», со своей четкой сюжетной линией и драматургией есть не что иное, как продолжение и бережное переосмысление этого великого «надеждинского стиля», аналогов которому нет.

Зрители аплодировали коллективу от душиФото: Светлана ВОЛКОВА

Все это зрители смогли увидеть и на концерте в Курске.