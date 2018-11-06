2018-11-06T13:45:06+03:00
Звезды

В Курске выступил легендарный ансамбль "Березка"

Недавно на экраны вышел сериал об этом замечательном коллективе
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:

Ансамбль "Березка" выступил в Курске на День народного единства.

Изменить размер текста:

4 ноября на сцене Филармонии-2 выступил Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» - национальное достояние и один из самых известных брендов России на протяжении семидесяти лет. Даже в самые напряженные времена «заграница» с восторгом принимала «Березку», оценивая ее выступления как «огненную сенсацию», способную стать самым действенным и убедительным посланником мира.

Концерт прошел с аншлагом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт прошел с аншлагомФото: Светлана ВОЛКОВА

Самое первое выступление «Березки» на сцене театра «Эрмитаж» в 1948-ом году имело настолько оглушительный успех, что это надолго стало главной новостью для Москвы и москвичей. Известный сегодня всему миру «скользящий шаг», создающий иллюзию движущейся сцены, буквально потряс зрителей своим изяществом и абсолютно неземной, невиданной еще грации. И этот зрительский восторг сопровождает ансамбль на протяжении всей его славной истории.

Ансамбль "Березка" на сцене Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ансамбль "Березка" на сценеФото: Светлана ВОЛКОВА

Доказательством этому служит и недавно прошедший сериал посвященный «Березке», в котором участницы ансамбля проходят весь путь, иногда по-настоящему драматический, этого блистательного коллектива. «Кружевницы», «Осенний хоровод», «Реченька», «Петрушка», «Хохломская скамейка», «Московский двор». Каждый номер «Березки», со своей четкой сюжетной линией и драматургией есть не что иное, как продолжение и бережное переосмысление этого великого «надеждинского стиля», аналогов которому нет.

Зрители аплодировали коллективу от души Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зрители аплодировали коллективу от душиФото: Светлана ВОЛКОВА

Все это зрители смогли увидеть и на концерте в Курске.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский: Даже гений не должен брать себе индульгенцию на низменные поступки
Музыкант и художник рассказал «Комсомолке» о страшных сказках, первом домашнем роботе, ноу-хау российских рокеров и почему он не верит Сальвадору Дали
Новости 24
В Курске высадят около 3200 саженцев
В Курской области без вести пропал 44-летний мужчина
В Курской области ожидается сильный туман и заморозки
7 ноября в Курске перекроют движение
«Страница в соцсети курского маньяка должна была заставить обратить на него внимание»
Курскую «Квадру» оштрафовали за затянувшийся ремонт на Красной Армии
Под Курском нашли артснаряд
За выходные в Курской области поймали 42 пьяных водителя
Курские зоозащитники задолжали ветеринарам более 33 тысяч рублей
Курянин пришел в суд с наркотиками
В Курске отметили День народного единства
В Курске 20-летний водитель сбил женщину и скрылся
В Курск привезут мощи святителя Луки Крымского
Курские пожарные на проспекте Клыкова спасли пенсионерку
Онлайн-конкурсы Курской АЭС – актуально, информативно, интересно!
Под Курском сгорел автомобиль
Под Курском сгорел автомобиль
Под Курском сгорел автомобиль
В Курске затоплен детсад, часть домов осталась без отопления
Курский СК расследует смертельное ДТП с участием полицейского
Не стало "легенды" курского футбола
Под Курском ночью автомобиль перевернулся в кювет
На Курскую область опустился туман
Куряне продолжают требовать смертной казни для «педофила», подозреваемого в убийстве Даниилы Бирюкова
Курские полицейские разыскивают семейную пару, которая обнесла съемную квартиру
Под Курском обнаружили мины и гранаты
Под Курском при пожаре в дачном домике пострадал человек
Назначен заместитель губернатора Курской области
Куряне выбирают имя выдающегося земляка аэропорту Курска