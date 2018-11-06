2018-11-06T12:28:28+03:00
Общество

Акция КП: "Хочу домой!"

Спасите Нику
Светлана ВОЛКОВА
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Ника ждет своего хозяина и другаНика ждет своего хозяина и друга
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"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Сохраните жизнь щенкам - заберите их из приюта!

Сохраните жизнь щенкам - заберите их из приюта!

Очень красивые и невероятно умные девчоночки. Возраст шесть и три месяца. Были привезена службой отлова в пункт временного содержания. Вырастут среднего размера. Им и другим собачкам срочно нужен дом, так как дальнейшая судьба собак из отлова неизвестна. Беднягам очень тяжело в клетках отлова. Но хуже всего - неопределенность, ведь завтра их может не стать...

Возможна доставка по городу и области.

Бесплатная стерилизация по возрасту гарантирована.

Статная красавица Ника попала в руки отлова и оказалась в пункте временного содержания полгода назад. Условия в отлове, мягко скажем, плохие. Бедняга там находится дольше всех...но по-прежнему с тоской в глазах ожидает доброго человека, который подарит шанс на ЖИЗНЬ, выделит уголок в своем дворе и в сердце, а также накормит. В этой собаке столько благородства, что она просто не может не вызывать восхищения! Ведь она выхаживала и других щеночков из отлова, которые остались без мамы.

Ника - умнейшее существо, она способна стать для вас не только незаменимым другом, но и замечательной охранницей.

Присмотритесь к собачке повнимательнее, возможно именно она когда-то спасет вам жизнь, отгонит грусть и незванных гостей!

Возраст Ники около полутора лет. Шерстка коротенькая.

Гарантирована бесплатная стерилизация собачек, все консультации по уходу, содержанию и ветеринарным вопросам.

По мере возможности доставка по городу и области.

89045255386 Инна

89207031980 Лена

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