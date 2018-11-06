2018-11-06T12:14:06+03:00
Политика

У врио курского губернатора - "Крайслер" и квартира в 165 "квадратов"

За прошлый год Старовойт заработал чуть больше двух миллионов рублей
Светлана ВОЛКОВА
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У курян имущество и доходы врио вызвали интересУ курян имущество и доходы врио вызвали интересФото: Светлана ВОЛКОВА
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На официальном сайте администрации Курской области обнародованы данные о доходах и имуществе врио губернатора Курской области Романа Старовойта за 2017 год. Напомним, в этот период он работал главой Федерального дорожного агентства Росавтодор.

По официальным данным за 2017 год Старовойт заработал в этой должности чуть более двух миллионов 55 тысяч рублей. Для сравнения зарплата губерантора Курской области за тот же период была выше.

Также на тот момент семья нынешнего врио - жена и две несовершеннолетние дочки - владела квартирой площадью в 165 квадратных метров и дачей в 60 "квадратов". Также в собствекнности у чиновника было 2/134 доли нежилого помещения общей площадью пять тысяч квадратных метров и легковой «Крайслер» (такой автомобиль стоит более двух миллионов рублей).

При этом супруга Романа Владимировича на тот момент задекларировала весьма скромный доход - всего около 62 тысяч рублей.

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