2018-11-04T11:16:52+03:00
Наука

В Курске последние дни работает выставка "Город роботов"

Здесь можно увидеть уникальные изобретения со всего мира и побывать в виртуальной реальности
Светлана ВОЛКОВА
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Выставка "Город роботов".

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В Курске последние дни открыта очень большая интерактивная научная выставка "Город Роботов" для детей и взрослых. Здесь можно заглянуть в будущее!

Попасть на выставку можно 4 и 5 ноября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Попасть на выставку можно 4 и 5 ноябряФото: Светлана ВОЛКОВА

На выставке представлены 72 новейших робота из США, Японии, Южной Кореи, Великобритании и России. Посетителям каждый час показывают Тесла-шоу и шоу роботов.

Здесь же расположены восемь8 зон виртуальной и дополненной реальности.

На выставке можно испытать прибор для передвижения предметов силой мысли. И еще много всего технологичного, удивительного и интересного!

"Город роботов" Фото: Светлана ВОЛКОВА

"Город роботов"Фото: Светлана ВОЛКОВА

А в роботомастерской всего за час можно собрать робота и даже забрать его домой. А еще порисовать 3D-ручкой или сделать костюм робота из подручных вещей.

С роботом можно даже поговорить Фото: Светлана ВОЛКОВА

С роботом можно даже поговоритьФото: Светлана ВОЛКОВА

Также все посетители могут пообщаться с роботами и даже увидеть говорящую голову Элвиса.

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