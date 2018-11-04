В Курске последние дни работает выставка "Город роботов"
Выставка "Город роботов".
В Курске последние дни открыта очень большая интерактивная научная выставка "Город Роботов" для детей и взрослых. Здесь можно заглянуть в будущее!
Попасть на выставку можно 4 и 5 ноябряФото: Светлана ВОЛКОВА
На выставке представлены 72 новейших робота из США, Японии, Южной Кореи, Великобритании и России. Посетителям каждый час показывают Тесла-шоу и шоу роботов.
Здесь же расположены восемь8 зон виртуальной и дополненной реальности.
На выставке можно испытать прибор для передвижения предметов силой мысли. И еще много всего технологичного, удивительного и интересного!
"Город роботов"Фото: Светлана ВОЛКОВА
А в роботомастерской всего за час можно собрать робота и даже забрать его домой. А еще порисовать 3D-ручкой или сделать костюм робота из подручных вещей.
С роботом можно даже поговоритьФото: Светлана ВОЛКОВА
Также все посетители могут пообщаться с роботами и даже увидеть говорящую голову Элвиса.