«Мираторг» увеличил производство свинины

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-26T15:24:02+03:00

За 9 месяцев года показатель возрос до 312 тысяч тонн в живом весе, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период года предыдущего

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В составе свиноводческого дивизиона АПХ «Мираторг» 28 современных свинокомплексов. Свиноводческие площадки агрохолдинга размещены на территории Белгородской и Курской областей. Поголовье свиней на конец сентября на свинофермах компании составило 2,23 миллиона голов.

Крупнейшее в России высокотехнологичное предприятие «СК Короча» за прошедшие 3 квартала текущего года переработало более 2,63 миллиона голов свиней, произведя 255 тысяч тонн продукции, что на 2% больше, чем в 2017 году. Производство продукции в потребительской упаковке выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом и составило более 51 тысячи тонн.

Агрохолдинг в рамках проекта удвоения свиноводческого дивизиона компании планирует до 2023 года увеличить производство до 1 миллиона тонн свинины в живом весе в год, что позволит практически на 100% обеспечить потребности внутреннего рынка России, а также полностью завершить строительство роботизированной мясохладобойни мощностью переработки 4,5 миллиона голов в год.

- Увеличение объемов производства позволит не только снизить себестоимость продукции и повысить доступность качественного мяса для наших соотечественников, но также будет иметь важный социально-экономический эффект: с запуском новых производственных площадок в регионах появятся новые рабочие места с достойной заработной платой, увеличится объем налоговых отчислений в бюджеты. Рост, благодаря мультипликативному эффекту, затронет также сопряженные области - строительство, логистику, производство стройматериалов, торговлю, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.