«На стенах ртуть, на полу тоже» - курская семья считает, что их пытался отравить сосед

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-02T16:15:30+03:00

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В доме № 7, расположенном на улице Калинина в городе Льгове, проживают две семьи. 20 октября семья Глазуновых Людмила и Сергей уехала за грибами. Вернулись около четырех часов дня. Увидели какие-то странные потеки на потолке и стенах, поняли, что это не вода. «На стенах ртуть, на полу тоже», - рассказала хозяйка.

Глазуновы тут же позвонили в полицию и МЧС. Приехавшие в дом спасатели провели тщательную обработку. В передвижной химико-радиометрической лаборатории были сделаны замеры. Они показали существенное превышение предельно-допустимой нормы концентрации паров ртути в воздухе.

Администрация Льгова предоставила Глазуновым временное жилье в гостинице. Но они от него отказались и сейчас проживают у родственников. По факту происшествия проводится проверка. Глазуновы считают, что их пытались отравить умышленно.

Ядовитое вещество могло только попасть в квартиру через люк, который находится в потолке и выходит на чердак. А доступ туда имеется только у соседа, который, по мнению пострадавших, много лет назад затаил на них злобу.

Раньше в доме было три квартиры. Пожилая женщина, проживающая рядом, продала свои метры Глазуновым. Соседу это не понравилось. По словам Людмилы, на протяжении многих лет он пьяный не раз говорил Сергею ««Во-о-о-от, Глазунов, опередил ты меня...».

Пенсионер не отрицает, что много лет хранил на чердаке банку с ртутью. Но травить он никого не собирался, банка опрокинулась и разбилась по неосторожности. Людмила же Глазунова считает, что ртуть могла представлять опасность: «Постоянные головные боли, а у внуков и вовсе периодически воспалялись лимфатические узлы. Он просто нас медленно убивал!»

Справка КП: Токсические свойства ртути известны с глубокой древности. В зависимости от количества ртути и длительности её поступления в организм человека возможны острые и хронические отравления. Ртуть имеет свойство скапливаться в организме, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.