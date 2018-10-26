Гвоздь новой цирковой программы в Курске – номер со львами

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-25T15:26:03+03:00

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Новая программа в курском цирке под названием «Братство льва», безусловно, порадует зрителей. В составе труппы в наш город приехал Народный артист России Владимир Довейко.

- В последний раз был в Курске в 1974 году вместе со своим отцом, выступали здесь в цирке. В этот раз покажем знаменитый аттракцион «Миллениум», - рассказал Владимир Владимирович.

Имя Довейко знакомо многим. Владимир - потомственный артист цирка, акробат, создавший один из сильнейших номеров под куполом цирка, соединив вместе качели и полет.

У этого опытнейшего артиста-профессионала мы поинтересовались о разнице цирка советского и нынешнего, российского.

- Сейчас очень тяжелый момент в российском цирке. Когда я делал этот номер, то старался достичь уровня того советского цирка, который у нас был. Сейчас пошла молодая цирковая «поросль», новые номера создаются. Поэтому переходим на другие рельсы. Но тот советский цирк, который был, его практически нет. Нужно, чтобы пришли молодые, талантливые, красивые и желающие работать, - таково мнение Народного артиста России.

А яркий пример молодых и талантливых в новой программе – это номер со львами, который представят Алексей Макаренко и потомственная дрессировщица в четвертом поколении Ольга Борисова.

Старт новой программы - уже 27 октября!Фото: Светлана ВОЛКОВА

Династия Ольги Борисовой берет начало еще в позапрошлом веке. Прадед Ольги в цирке начал работать еще в конце позапрошлого века. Он создал большой номер со львами, с которым проработал до 1958 года.

Сама Ольга, как и все цирковые дети, с пяти лет стала выходить на арену. А работать в манеже начала с 12 лет. Впервые в клетку со львами вошла в 14, а самостоятельно стала дрессировать животных уже, когда исполнилось 20.

- Как говорил мой дед, с тиграми нужно работать на технику, а со львами на чувства. То есть чувства здесь играют немаловажную роль, - считает Ольга.

Уникальный номер зрители смогут увидеть уже 27 октября.