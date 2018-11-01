Курянин украл полтора миллиона рублей наличными

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-01T15:34:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Льговском районе задержан подозреваемый в крупной краже. 51-летнего местного жителя подозревают в краже почти полутора миллионов рублей и огнестрельного оружия из дома знакомого 53-летнего мужчины.

Подозреваемый жил в соседнем поселке, но точно знал график работы мужчины. Когда тот заступил в ночную смену, он забрался в его дом, разбив окно. После недолгих поисков вор обнаружил спрятанные деньги. Увидев металлический сейф, он был уверен, что там спрятаны сбережения.

Преступник взломал металлический ящик, но внутри оказалось только ружье, которое на всякий случай подозреваемый прихватил с собой. По дороге злоумышленник решил, что продать оружие не сможет и выбросил его в болото, дождавшись, когда оно утонет. Полицейские определили подозреваемого после оперативных мероприятий. В доме курянина в ходе обыска в клетке для кроликов обнаружили часть похищенных денег - почти 970 тысяч рублей. Они будут возвращены владельцу.

Часть украденных денег курянин потратил, чтобы отдохнуть в Краснодарском крае, куда отправился сразу после кражи. Выброшенное оружие также изъято, его нашли водолазы. По факту кражи возбуждено уголовное дело. До окончания следствия подозреваемому запретили выезжать за пределы области, он останется под подпиской о невыезде.