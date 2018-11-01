Голосуем за курского "анискина"!

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-01T15:34:00+03:00

Изменить размер текста: A A

1 ноября стартовал финальный этап конкурса «Народный участковый – 2018». По результатам голосования курян в региональном туре «Народным участковым» Курской области стал участковый уполномоченный ОМВД России по Курскому району Сергей Абрамов.

Сергей Абрамов служит в полиции более 10 лет. После окончания ведомственного вуза МВД России поступил в подразделение участковых уполномоченных полиции Курского отдела полиции.

Майор полиции Абрамов обслуживает Камышинский сельский совет. Эта территория находится в непосредственной близости к областному центру, а большинство его жителей живут в частных домах. Здесь находится много дачных участков, которые приходится держать под особым вниманием, говорит полицейский.

В этом году благодаря Сергею удалось задержать подозреваемого в серии дачных краж, скрывшегося от органов внутренних дел и объявленного в федеральный розыск. Мужчину "взяли" в Москве благодаря полученной участковым Абрамовым оперативной информации.

За 2018 год "курский анискин" раскрыл 19 преступлений. Большинство из них – это преступления против собственности. Выявлено 153 административных происшествия.

По мнению участкового Абрамова, чтобы преступлений и происшествий не допустить важна работа с подростками. На территории обслуживания есть две школы. В одной Сергей учился сам. Он частый гость в обоих учебных заведениях, где проводит регулярные встречи с учениками и на простых примерах рассказывает, чем грозит совершение противоправных действий.

Сергей не привык громко рассказывать о своей работе. Для него самая главная задача не показатели в цифрах, а спасенные судьбы и помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Семьи, стоящие на учетах он берет под личный контроль, чтобы в дальнейшем помочь избежать лишения родительских прав. Тех, кто уже стал нарушителем, для него важно вернуть к добропорядочной жизни, помочь устроиться на работу.

Менять подразделение своей службы Сергей никогда не хотел и не планирует в будущем, потому что работа участковым уполномоченным – не просто должность, а реальная возможность помочь людям жить по закону.

По его мнению, в службе участковых, как и в службе любого полицейского важно своим добросовестным трудом заслужить доверие людей.

Голосование за «Народного участкового» России пройдет с 1 по 10 ноября на сайте "Комсомольской правды". Отдать свой голос за Сергея можно здесь.