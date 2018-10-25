2018-10-25T14:03:29+03:00
Звезды

В Курск приехали дрессировщик Хыдыров и его «сын» - обезьянка Мик

Номера с участием Мика и других животных можно увидеть в новой цирковой программе
Светлана ВОЛКОВА
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Дрессировщик Мурат Хыдыров и Мик.

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Мурат Хыдыров и его воспитанник обезьянка Мик – одни из героев нового циркового шоу «Братство Льва», которое стартует на арене Курского цирка 27 октября. И хотя сам дрессировщик считает главным своим номером в программе – это выступление с лошадями, внимание публики, безусловно, привлечет и номер с забавным Микки.

- В Курск я привез лошадей, купленных в разных странах - Швейцарии, Германии. Самой молодой «артистке» - два года, самому старшему – четыре. Практически дети. За четыре месяца подготовили их к выступлению, что рекорд, я считаю, для истории цирка, - рассказывает Хыдыров.

- А Мик – это мой сыночек. С ним мы работаем уже 8 лет в цирке.

- Мурат, а как складывается у вас общение с Миком вне арены?

- Если у кого-то есть маленькие дети, то они меня поймут. Мик требует много внимания, а если мало внимания даешь, то это все скажется в работе. Чем меньше внимания, тем хуже он работает.

Микки уже не в первый раз в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Микки уже не в первый раз в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА

В новой программе Микки покажет все свойства человека и при этом все это в шуточном и комичном стиле. Малыш полностью имитирует человека.

- Я в этом номере прислуга, а он Король, - говорит дрессировщик.- Кстати, Мик очень любит целоваться, по-французски. Он мне больше как сын, нежели артист. Просто совместили работу и нашу жизнь.

Кстати, Мурат и Мик уже не в первый раз в Курске. Поэтому многим курянам, возможно, знаком этот дуэт.

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