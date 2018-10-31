2018-10-31T15:19:48+03:00
Происшествия

Обвиняемого в расправе над курским школьником отправили с СИЗО

Курянин признался в убийстве 7-летнего мальчика
Светлана ВОЛКОВА
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Обвиняемый в убийстве 7-летнего.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Железногорска Виталия Пащевского. Следствием ему предъявлено первоначальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, днем 23 октября 2018 года Пащевский в лифте собственного подъезда встретил своего 7-летнего соседа. Под обманным предлогом он заманил мальчика к себе в квартиру, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего с целью избежать наказание за содеянное убил его. Затем он положил тело ребенка в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, где спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка. По ходатайству следствия судом Пащевскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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В Курской области продолжается расследование уголовного дела против 39-летнего жителя Железногорска. Следствие ему предъявило первоначальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

- По версии следствия, днем 23 октября мужчина в лифте собственного подъезда встретил своего 7-летнего соседа. Под обманным предлогом он заманил мальчика к себе в квартиру, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после, чтобы избежать наказание за содеянное, убил его. Затем он положил тело ребенка в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, где спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка, - рассказали в СК.

По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения - заключение под стражу. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

31 октября в Железногорске, где случилось это ужасное преступление, прошло прощание с погибшим мальчиком.

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