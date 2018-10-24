Врио главы Курской области рассказал, как будет формировать команду

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-24T12:48:41+03:00

Сейчас Старовойту нужны советники и помощники, "чтобы вникнуть в каждый нюанс"

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На встрече с общественностью врио губернатора региона Роман Старовойт рассказал, как будет формировать новую команду.

- В настоящий момент престиж госслужбы в России достаточно высок, поэтому мы намерены широко привлекать имеющийся кадровый потенциал. Координаты приемной всем доступны. Если вам есть что предложить, обращайтесь, мы расмотрим, - пояснил врио.

Старовойт не исключил возможности привлечения в кадровый состав людей из бизнеса:

- Я сам занимался бизнесом какое-то время, это был хороший фундамент. Но захотелось проявить себя, пошел на госслужбу.

По словам Старовойта, "нужна широкая скамейка запасных". Если у вас есть идеи, то вы будете задействованы. Врио отметил, что члены новой команды должны постоянно учиться и владеть новыми технологиями:

- Начиная элементано от обычного электронного документооборота. Для меня было странно, как в администрации Курской области до сих пор работают со стопками бумаг.

Как раз сейчас в регионе идет формирование новой команды: "Костяк прибудет скоро". Врио отметил, что сейчас ему нужны в первую очередь надежные помощники и советники, "чтобы вникнуть в каждый нюанс".

Кроме того, Роман Владимирович пообещал завести аккаунты в соцсетях, чтобы быть ближе к народу и иметь возможность общаться с общественностью еще и виртуально.