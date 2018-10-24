Врио главы Курской области рассказал, как будет формировать команду
Роман Старовойт.
На встрече с общественностью врио губернатора региона Роман Старовойт рассказал, как будет формировать новую команду.
- В настоящий момент престиж госслужбы в России достаточно высок, поэтому мы намерены широко привлекать имеющийся кадровый потенциал. Координаты приемной всем доступны. Если вам есть что предложить, обращайтесь, мы расмотрим, - пояснил врио.
Старовойт не исключил возможности привлечения в кадровый состав людей из бизнеса:
- Я сам занимался бизнесом какое-то время, это был хороший фундамент. Но захотелось проявить себя, пошел на госслужбу.
По словам Старовойта, "нужна широкая скамейка запасных". Если у вас есть идеи, то вы будете задействованы. Врио отметил, что члены новой команды должны постоянно учиться и владеть новыми технологиями:
- Начиная элементано от обычного электронного документооборота. Для меня было странно, как в администрации Курской области до сих пор работают со стопками бумаг.
Как раз сейчас в регионе идет формирование новой команды: "Костяк прибудет скоро". Врио отметил, что сейчас ему нужны в первую очередь надежные помощники и советники, "чтобы вникнуть в каждый нюанс".
Кроме того, Роман Владимирович пообещал завести аккаунты в соцсетях, чтобы быть ближе к народу и иметь возможность общаться с общественностью еще и виртуально.