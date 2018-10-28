Курянам, проживающим на проспекте Дружбы, пообещали дорогу

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-28T17:38:55+03:00

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26 октября врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с гражданами в приемной Президента Российской Федерации в Курской области. На прием к врио главы региона обратились девять человек, в том числе и Роман Данилов - председатель ТОС по Лиственным улицам и переулкам.

Роман Данилов попросил врио оказать содействие в строительстве дороги в продолжении проспекта Дружбы до улицы Просторная в Северо-Западном районе города Курска.

— Нам не нужны проспекты супер-пупер. Нам нужно просто привезти-отвезти детей в садик, вывезти стариков. Нужен общественный транспорт. Можно двухполоску. Туда и обратно. Все, - пояснил Роман Данилов.

Скорая, такси и даже мусоровозы ехать сюда отказываютсяФото: Из архива "КП"

Роман Старовойт пообещал, что дорога будет проложена, а первый этап строительства начнется уже в следующем году.

— Мы произведем замену очередности ремонта улиц. Сделаем это за счет федеральных средств, а средства, которые планировались из областного и городского бюджетов, перенаправим на строительство первого этапа дороги», - рассказал Роман Владимирович.

Дорога в частном секторе на проспекте Дружбы в Курске, а точнее — полное ее отсутствие, давно стала притчей во языцех. Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семей. Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строятся объекты инфраструктуры. Нет магазинов, аптек, не ходит транспорт. а проживают здесь более семи тысяч человек. Зимой эти переулки не чистят, детей невозможно отвезти в школы и детские сады.

Участки под строительство здесь начали давать в 1991 году. Согласно первоначальному проекту проспект Дружбы должен был доходить до улицы Просторной, планировался пуск троллейбусов. С тех пор ничего не изменилось.

Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семейФото: Из архива "КП"

На протяжении многих лет нет дорог, вокруг непролазная грязь. Скорая, такси и даже мусоровозы ехать сюда отказываются. До ближайшей школы № 54 — три километра. Дорога из школы и домой представляет собой настоящую полосу препятствий.

Дети ходят по наполненным грязной жижей ямам, мимо проезжают автомобили, обливая пешеходов. Идут с фонариками, в кромешной тьме, улицы и переулки не освещаются. Улицы от снега зимой не расчищают. И это не необитаемый остров, а Центральный округ города Курска.

Куда только не обращались местные жители, и даже в Администрацию Президента. Все обращения возвращаются в местную администрацию, откуда присылают отписки, что дорогу сделают в следующем году. И такая ситуация длится уже два десятка лет.

Теперь, после обещания Романа Старовойта построить дорогу, у курян появилась большая надежда.

— Мы видим в новом губернаторе надежду. Ведь город на нас не обращает никакого внимания. Мы живем здесь, забытые Богом и городской админстрацией, - говорит пенсионер Александр Петрович.

«Мы не понимаем, почему город так наплевательски к нам относится. Недавно мы узнали, что хотят строить дорогу на Дериглазова. Но там есть хоть какая-то дорога, мы же утопаем в грязи уже 19 лет», - недоумевают местные жители.