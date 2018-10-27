В Курске прошел традиционный День призывника

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-27T11:04:44+03:00

Nрадиционно курские призывники уходят на службу в престижные войска: Кремлевский полк, на Северный и Черноморский флот, воздушно-десантные войска и спецназ

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Тем, кто этой осенью пополнит ряды Вооруженных Сил страны, представилась возможность увидеть военный быт, пообщаться с солдатами и офицерами, узнать, какие качества необходимы для службы в войсках специального назначения. Перед началом мероприятия для будущих защитников Отечества была организована выставка, на которой они смогли познакомиться с оружием и приборами, а также обмундированием современного российского солдата.

Прямо из зала к месту службы отправились 17 новобранцев. В ближайший год им предстоит научиться управлять военной техникой и познать самые современные методы обороны.

Как отметил военный комиссар Курской области Владимир Родионов, молодые люди сейчас понимают, что без службы в армии они не смогут занять достойное место в жизни. В осенний призыв, который стартовал 1 октября, из нашей области в ряды Вооруженных Сил РФ будет призвано 1400 ребят. Срок службы прежний — один год. Большинство новобранцев будут проходить службу в границах Западного военного округа. Кроме этого, традиционно курские призывники отбираются на службу в престижные войска: Кремлевский полк, на Северный и Черноморский флот, воздушно-десантные войска и спецназ.

Пользуется популярностью у курян и военная служба по контракту, которая с каждым годом становится все более престижной и социально защищенной. Причем больше желающих заключить контракт в начале службы после получения высшего или среднего специального образования. Только в этом году Курская область отправила около 200 таких призывников.

Напутствуя на военную службу ребят, военком пожелал им крепкого здоровья, оптимизма, а также выразил уверенность в том, что куряне с достоинством и честью выполнят свой долг перед Родиной и через год возмужавшие, физически окрепшие вернутся к своим родным и близким, в свой Курский край.

После торжественного концерта призывники направились в воинские части Курского гарнизона знакомиться с организацией воинской службы, условиями проживания, техникой и вооружением, боевыми традициями.