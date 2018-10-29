В Курске выступил Stooges Brass Band из Нового Орлеана

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-29T16:36:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Stooges Brass Band завоевал репутацию одного из наиболее зрелищных джазовых коллективов Америки. Музыканты создали свой неповторимый стиль, где кроме традиционного новоорлеанского джаза, есть элементы хип-хопа и ритм-н-блюза. Тем, кому нравится современный джаз в сочетании с твистом, придется по душе их яркое исполнение.

Американцы подняли зал на ноги и заставили танцеватьФото: Светлана ВОЛКОВА

Stooges Brass Band начали свой музыкальный путь в великом Новом Орлеане. С тех пор они заряжают драйвом зрителей по всему миру: от музыкального фестиваля Bonnaroo в Теннесси до Эдинбургского джазового фестиваля в Великобритании. Пропагандируя универсальный музыкальный язык, Stooges Brass Band успешно выступали с яркими концертными программами в Пакистане, Таджикистане и Кыргызстане и еще в десятках стран мира.

Не стал исключением и Курск. Здесь музыканты заставили танцевать даже зал в филармонии.

Сочетание заразительной музыки и энергии позволило музыкантам Stooges Brass Band в 2010 году одержать победу в конкурсе Red Bull Street Kings на звание «Лучший брасс-бэнд»Фото: Светлана ВОЛКОВА

А как же иначе, ведь на любом концерте Stooges - танцы обязательны, поскольку их жизнерадостная музыка с мощным звучанием духовых проходит через тело и душу слушателей.