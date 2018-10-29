2018-10-29T16:14:14+03:00
Звезды

На "Джазовой провинции" в Курске играли Баха

В городе проходит популярный фестиваль
Светлана ВОЛКОВА
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Джазовая провинция 2018.

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27 октября в концертном зале "Свиридовский" состоялся очердной концерт популярного музыкального фестиваля "Джазовая провинция".

Программу открыла музыка Баха в интерпретации Винцкевич-Андрианов проект . Также зрители услышали зажигательный дуэт "GYPSY FUSION DUO" в составе вокалистки Carina La Dulce и гитариста-виртуоза Саши Колпакова. Они исполнили микс испанского фламенко, бразильского джаза, цыганской музыки и индийского коннакола. А украшением вечера стало выступление Stooges Brass Band из Нью-Орлеана.

Джазмены сыграли Баха Фото: Светлана ВОЛКОВА

Джазмены сыграли БахаФото: Светлана ВОЛКОВА

4 ноября курян ждет слеующая программа:

Dock In Absolute – Люксембург-Бельгия-Китай

The South Quartet – Германия

Квартет Konstantin Khazanovich & Monique Thomas (вокал) – Россия-Франция

7 ноября

Ансамбль джазовой музыки Голощёкин, Давид Семенович & Юлия Касьян (вокал) – Россия

Espen Eriksen (рояль) & Gunnar Halle (труба) – Норвегия

Леонид Винцкевич (Leonid Vintskevich) & Steve Kershaw трио, Ксения Коробкова (Kseniya Korobkova) (вокал)- Россия-Англия

Duo Mariá Portugal (барабаны) & Paul van Kemenade (альт-саксофон) – Бразилия-Голландия

Самый долгожданный фестиваль этой осени в Черноземье Фото: Светлана ВОЛКОВА

Самый долгожданный фестиваль этой осени в ЧерноземьеФото: Светлана ВОЛКОВА

17 ноября

ЗАКРЫТИЕ XXIII Международного фестиваля «Джазовая провинция» - 120-летию со дня рождения Джорджа Гершвина посвящается!

Monique Thomas (вокал) & Konstantin Khazanovich-Макс Медведев - Франция - Россия

Большой Джазовый Оркестр под рук. Peter Vostokov, Дарья Антонова (вокал)

Леонид Винцкевич (Leonid Vintskevich) & ансамбль «Новое искусство», Nick Vintskevich (саксофоны), Ксения Коробкова (Kseniya Korobkova) (вокал)

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