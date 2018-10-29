На "Джазовой провинции" в Курске играли Баха
Джазовая провинция 2018.
27 октября в концертном зале "Свиридовский" состоялся очердной концерт популярного музыкального фестиваля "Джазовая провинция".
Программу открыла музыка Баха в интерпретации Винцкевич-Андрианов проект . Также зрители услышали зажигательный дуэт "GYPSY FUSION DUO" в составе вокалистки Carina La Dulce и гитариста-виртуоза Саши Колпакова. Они исполнили микс испанского фламенко, бразильского джаза, цыганской музыки и индийского коннакола. А украшением вечера стало выступление Stooges Brass Band из Нью-Орлеана.
Джазмены сыграли БахаФото: Светлана ВОЛКОВА
4 ноября курян ждет слеующая программа:
Dock In Absolute – Люксембург-Бельгия-Китай
The South Quartet – Германия
Квартет Konstantin Khazanovich & Monique Thomas (вокал) – Россия-Франция
7 ноября
Ансамбль джазовой музыки Голощёкин, Давид Семенович & Юлия Касьян (вокал) – Россия
Espen Eriksen (рояль) & Gunnar Halle (труба) – Норвегия
Леонид Винцкевич (Leonid Vintskevich) & Steve Kershaw трио, Ксения Коробкова (Kseniya Korobkova) (вокал)- Россия-Англия
Duo Mariá Portugal (барабаны) & Paul van Kemenade (альт-саксофон) – Бразилия-Голландия
Самый долгожданный фестиваль этой осени в ЧерноземьеФото: Светлана ВОЛКОВА
17 ноября
ЗАКРЫТИЕ XXIII Международного фестиваля «Джазовая провинция» - 120-летию со дня рождения Джорджа Гершвина посвящается!
Monique Thomas (вокал) & Konstantin Khazanovich-Макс Медведев - Франция - Россия
Большой Джазовый Оркестр под рук. Peter Vostokov, Дарья Антонова (вокал)
Леонид Винцкевич (Leonid Vintskevich) & ансамбль «Новое искусство», Nick Vintskevich (саксофоны), Ксения Коробкова (Kseniya Korobkova) (вокал)