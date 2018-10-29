В курском городе горняков - праздник!

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-29T12:59:25+03:00

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31 октября в городе горняков Железногорске отметят знаменательное событие – 45-летие обогатительной фабрики Михайловского ГОКа. Это подразделение, на котором трудится сегодня более тысячи человек, – одно из главных звеньев технологической цепочки градообразующего предприятия. На мощнейшем оборудовании, с использованием современных технологий здесь осуществляется дробление, обогащение добываемой в карьере руды и выпуск железорудного концентрата. Масштабы производства – впечатляющие!

Годовой объем по выпуску концентрата - порядка 17 миллионов тонн, причем его качество удовлетворяет самые взыскательные запросы потребителей. 45 лет – это время расцвета, которое сейчас переживает фабрика. За этот период произведено 500 млн тонн концентрата! А если обратиться к истории, то первая тонна железорудной продукции была получена 31 октября 1973 года. Дробильно-обогатительный объект возвели за какие-то шесть лет. В 70-80-е годы шла гигантская стройка, на которую съехались рабочие и специалисты со всей страны. Именно здесь на практике молодежь осваивала новые передовые специальности и получала уникальные навыки.

Выпущенный 31 октября 1973 года первый концентрат обозначил в истории страны пуск Михайловского горно-обогатительного комбината. А всего через полтора месяца, 6 декабря 1973 года, первый эшелон с железорудной продукцией из Курской области ушел на Новолипецкий металлургический завод.

Современное производство управляется с помощью информационных системФото: предоставлено пресс-службой

Буквально за четыре года на предприятии ввели в эксплуатацию восемь технологических секций. И в 1986 году фабрика вышла на проектные мощности по переработке руды и производству концентрата.

В 21 веке на предприятии свершился новый технологический прорыв. Благодаря серьезным инвестициям компании «Металлоинвест» на фабрике происходят грандиозные перемены. Внедрена технология сухой магнитной сепарации, запущена в эксплуатацию первая в России установка флотационного дообогащения железорудного концентрата, проведена реконструкция конвейерного оборудования. В этом году успешно проведены промышленные испытания по применению технологии тонкого грохочения с использованием грохотов Derrick. Все это дало возможность в разы повысить объемы и качество продукции, увеличить производительность оборудования и снизить потребление энергоресурсов. Сегодня, вместо проектных 30 млн тонн в год, здесь дробят почти 49 млн тонн руды и производят около 17 млн тонн железорудного концентрата, вместо запланированных 10 миллионов.

На предприятии по праву считают, что нынешним успехом здесь обязаны профессиональному и сплоченному коллективу. И прежде всего – ветеранам предприятия, тем, кто стоял у истоков уникального производства. Ветераны - это пример для молодого поколения специалистов. А работа на обогатительной фабрике – это постоянный процесс развития. Увеличение темпов роста объемов переработки руды, выпуска концентрата, освоение инновационных технологий, обеспечение высоких качественных показателей и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции – это те задачи, которые приходится решать коллективу предприятия ежедневно.

Именно поэтому горняки находятся в процессе постоянного совершенствования своих знаний и умений. На предприятии проводятся конкурсы профессионального мастерства, рабочие и специалисты посещают курсы повышения квалификации, участвуют в корпоративных проектах компании «Металлоинвест», таких, как «Фабрика идей», «Форум молодежных инициатив».

обогатительная фабрика стала частью истории не только одного предприятия, но и всего города горняковФото: предоставлено пресс-службой

О том, что обогатительная фабрика стала уже частью истории не только одного предприятия, но и всего города горняков, говорит и то, что в Железногорске есть даже улица Обогатителей. А 45-летие производства без сомнения станет еще одной новой вехой развития этой уникальной фабрики.