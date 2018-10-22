2018-10-23T13:09:22+03:00
Звезды

В курском драмтеатре показали "Чайку"

Чеховскую классику теперь можно увидеть в интерпретации местных актеров
Светлана ВОЛКОВА
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Спектакль "Чайка".

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Премьера спектакля на курской сцене состоялась в середине апреля этого года. А в этом сезоне курские зрители смогут снова увидеть чеховскую пьесу на курской сцене.

Классика на сцене курского драмтеатра Фото: Светлана ВОЛКОВА

Классика на сцене курского драмтеатраФото: Светлана ВОЛКОВА

Над спектаклем работали режиссер - постановщик Вячеслав Сорокин, художник- постановщик - лауреат Государственной премии России Александр Кузнецов.

Зрители приняли постановку с восторгом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зрители приняли постановку с восторгомФото: Светлана ВОЛКОВА

Любовь в искусстве. Искусство в любви. Искусство и любовь.

Курск предложили зрителям свою интерпретацию русской классики Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курск предложили зрителям свою интерпретацию русской классикиФото: Светлана ВОЛКОВА

Где эта грань? Люди искусства любят страстно, остро, непримиримо, мучительнои драматично. Они полностью отдаются чувствам, жертвуя всем. Ослепленные, они стремятся ввысь, и как раненая птица падают и разбиваются. Это нескончаемые лабиринты человеческих отношений, в которых каждый жертва и палач. Притягательный мир манит: это сладость и горечь, это крик и шепот, это верность и предательство, это свобода и плен, это жизнь и смерть… Юная актриса Нина Заречная не смогла устоять перед натиском этой обжигающей любви - ее душа затрепетала, ее мысли потеряли покой. С одного его взгляда она утратила волю, она полетела за ним, бросив все к его ногам, еще не зная, как жестока и беспощадна бывает любовь. Курский театр представляет зрителям красивую и чувственную историю любовных сплетений.

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