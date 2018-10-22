Акция «КП»: «Хочу домой!»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-22T17:47:52+03:00

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"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Очаровательная крошечная девочка стала жертвой службы отлова. Малютка Эльзушка только с виду, на самом деле она взрослая молодая девочка. Вес примерно 4-5 кило. Очень умная и ласковая кнопочка с огромной душой. Отличный вариант для квартиры, либо для теплого местечка в частном секторе. Незаменимый друг и маленький защитник, который очень-очень хочет обрести своего доброго и заботливого хозяина.

Возможна доставка по городу и области.

Эльза стерилизована.

Маленькие пушистые солнышки

Маленькие пушистые солнышки - девочки и мальчики - привезены службой отлова в пункт временного содержания. Щеночки очень красивые, миленькие, с замечательным характером и грустным, обреченным взглядом. Будут среднего и меньше среднего размера. Малышам срочно нужен дом, так как судьба собак из отлова предрешена. Беднягам очень тяжело в клетке, тоскливо, а кормят всего раз в день и то благодаря волонтерам...

Есть также много красивых взрослых собачек.

Возможна доставка по городу и области.

Бесплатная стерилизация по возрасту гарантирована.

Также волонтеры предоставят все необходимые консультации по уходу и содержанию.

Звоните в любое время.

Волонтеры также обращаются к курянам с просьбой спасти собак, которых из Льговского района по жалобе вывезла служба отлова. Бедняг на глазах у людей отстреляли дротиками со сновтворным и увезли в камеру смертников в Курск.

Этих бедняг привезли из Льговского района по жалобе местного жителя

Посмотрите внимательно на эти фотографии, возможно там оказались и хозяйские собаки.

- Разбирайте песиков, пока с ними не расправились. Привезем любую понравившуюся вам собачку прямо домой, - говорят активисты.

Собаки абсолютно адекватные, очень красивые, разумные и благородные.

8-904-525-53-86 Инна

8-920-703-19-80 Лена